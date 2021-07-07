Fransız basını: Türkiye, Cezayir'de ilham kaynağı

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Ankara ile ilişkilerden bahsederken 'mükemmel' ifadesini kullandı.

Fransız basını, Türkiye'nin Kuzey Afrika'daki etkinliğini mercek altına aldı.

Le Monde gazetesi, Ankara'nın bölgesel rolü, siyaseti ve kültürüyle Cezayir'de olumlu yankı uyandırdığını yazdı.

"TÜRKLERLE İLİŞKİLERİMİZ MÜKEMMEL"

Türkiye'de üretilen ithal deri eşyalardan Vahran'daki Bey Sarayı'nın ve Hasan Paşa Camii'nin restorasyonuna ve Marmara Denizi'ndeki "helal" turizmdeki sıçramaya kadar Cezayir'in Türklerin cazibesine kapıldığı kaydedildi.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'un "Cezayir'in Türklerle mükemmel ilişkileri var." ifadesi aktarıldı.

"ANKARA'NIN DESTEĞİNİ GELİN GÖRÜN"

Türkiye-Cezayir ilişkilerine dair bir haber de Le Point'te yer aldı. Dergiye konuşan Tebbun, Türkiye'nin Cezayir'e "siyasi karşılığı olmayan" 5 milyar dolara yakın yatırım yaptığını vurguladı.

İki ülke arasındaki ilişkiye vurgu yapan Tebbun, merak edenlerin "konuşmadan önce Ankara'nın Cezayir'deki desteğini birçok yönden görmeleri gerektiğini" söyledi.

CEZAYİR'İN FRANSA'YA SÖMÜRGE TEPKİSİ

Bu arada Fransa, Kuzey Afrika ülkesi Cezayir'de sömürgeci geçmişiyle biliniyor.

Cezayir hükümeti, Paris yönetiminin ülkedeki sömürge dönemiyle cumhurbaşkanlığının görevlendirdiği Fransız bir tarihçinin raporu üzerinden yüzleşme çabasına karşın "Fransa'nın sömürge suçlarından kaçışı uzun sürmeyecek" açıklaması yapmıştı.