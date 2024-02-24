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Fransız çiftçiler protestolarına devam ediyor: Macron istifa sloganları atıldı

Fransız çiftçiler protestolarına devam ediyor: Macron istifa sloganları atıldı Artan maliyetleri protesto eden çiftçiler bu sefer de Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un katıldığı fuar alınında arbede çıkardı. 'Macron istifa' sloganları atan çiftçilere polis ekipleri müdahale etti.