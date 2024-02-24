Fransa'nın başkenti Paris'te hareketli dakikalar yaşandı.
Çiftçilerin artan maliyetler, bürokratik işlemler, haksız rekabet ve Avrupa Birliği düzenlenmelerine tepkileri sürüyor.
Fuar alanında kargaşa yaşandı
Birçok bölgede protestolar düzenleyen çiftçiler bu sefer fuar alanını bastı.
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un katıldığı Uluslararası Tarım Fuarı'nı basan çiftçiler arbedeye neden oldu.
Barikatları aşmayı başaran çiftçilerle Fransız polisi karşı kaşıya geldi.
“Macron istifa”, “Burası bizim evimiz” sloganları atan çiftçilere polis müdahale etti, iki taraf arasında arbede çıktı.
Bu sırada çiftçi sendikaları liderleriyle görüşen Macron, gazetecilere açıklamalarda bulundu.
"Çiftçi arkadaşlarınıza yardım etmiyorsunuz"
Macron, "Bunu tüm çiftçiler için söylüyorum. Stantlara zarar vererek hiçbir meslektaşınıza yardım etmiyorsunuz, aileleri buraya gelmekten korkutarak hiçbir meslektaşınıza yardım etmiyorsunuz.” ifadelerini kullandı.
Sarayda ağırlayacak
Macron, çiftçi sendikası temsilcilerini ve sektörün diğer paydaşlarını 3 hafta içinde Elysee Sarayında ağırlayacağını vurguladı.
Çiftçilerin protestosu nedeniyle fuarın açılışı 1 saat ertelendi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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