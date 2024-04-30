Fransız oyuncu Gerard Depardieu, cinsel saldırı suçlamasıyla gözaltına alındı Fransız aktör Gerard Depardieu'nun, cinsel saldırı suçlamalarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığı bildirildi.

AA

Ünlü Fransız oyuncu Gerard Depardieu, geçtiğimiz haftalarda cinsel taciz suçlamasıyla karşı karşıya kalmıştı.

Fransa'da 13 kadın, oyuncunun elle ve müstehcen sözlerle kendilerini taciz ettiğini öne sürmüştü.

Gözaltına alındı

Fransız basınında yer alan haberlere göre, 2012 ve 2014'teki film çekimleri esnasında iki kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiaları üzerine ifadeye çağrılan 75 yaşındaki Depardieu, Paris polisi tarafından gözaltına alındı.

Aynı sebeplerle suçlanmıştı

Depardieu, oyuncu Charlotte Arnould'un şikayeti üzerine 2020'de “tecavüz” ve “cinsel saldırı” ile suçlanmıştı.

Depardieu'yu 2007'de bir film çekimi sırasında kendisine cinsel saldırıda bulunmakla suçlayan oyuncu Helene Darras'ın şikayeti ise zaman aşımı nedeniyle reddedilmişti.

"Asla ve asla bir kadını taciz etmedim"

Hakkında çok sayıda cinsel saldırı suçlaması bulunan Depardieu, Ekim 2023'te Le Figaro'da yayınlanan açık mektubunda, hakkındaki iddiaları reddederek "Asla ve asla bir kadını taciz etmedim." ifadesini kullanmıştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)