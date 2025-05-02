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Haber Merkezi

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, dünyanın dört bir yanında kutlandı.

Ancak Fransa'da düzenlenen kutlama ve etkinlikler, bu günün anlam ve önemine gölge düşürdü.

Fransa'da binlerce kişi, bir araya gelerek havai fişek ve pankartlarla Paris sokaklarında gösteri düzenledi.

FRANSIZ POLİSİNDEN GÖSTERİCİLERE SERT MÜDAHALE

Paris meydanlarında gösteri düzenlemek isteyen binlerce kişi, polisin sert müdahalesiyle karşı karşıya kaldı.

Gösteri ve yürüyüşe izin vermeyen Fransız polisi, meydanlara yaklaşan göstericilere plastik mermi ve göz yaşartıcı spreylerle müdahale etti.

COPLARLA DÖVDÜLDÜLER

Gösteriler sırasında ortaya çıkan görüntüler ise tepkilere neden oldu.

Siviller ve polisler arasında çıkan bir arbede sırasında ekiplerin, kadın erkek demeden herkese coplarla şiddet uyguladığı ve göstericileri yerlerde sürüklediği anlar kameralara yansıdı.