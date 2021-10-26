Fransız rahip, 2 çocuğa cinsel saldırıda bulundu

Bir rahip hakkında 2 çocuğa cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Fransa’da Reims Savcısı Matthieu Bourrette, yaptığı açıklamada, iki kişinin, çocukluk yaşlarında aynı rahip tarafından 1990'lı yılların sonunda cinsel saldırıya maruz kaldığı gerekçesiyle 21 Ekim'de elektronik posta yoluyla şikayette bulunduğunu belirtti.

Bu kişilerden birinin 1996-1999 döneminde birçok kez cinsel saldırıya maruz kaldığını bildirdiğini ifade eden Bourrette, ifadelerinin alınmasını istediğini aktardı.

SORUŞTURMA AÇILDI

Bourrette, bunun üzerine rahip hakkında “çocuklara cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle” soruşturma açıldığını kaydetti.

Kiliselerde Cinsel İstismar Bağımsız Komisyonu’nun (CIASE) 5 Ekim'de açıkladığı raporda, kiliselerde 1950'den bu yana 216 bin çocuğun cinsel istismara maruz kaldığı belirtilmişti.

KATOLİK KİLİSESİ’NE ÇAĞRI

Katolik Kilisesi’ne bağlı özel okullarda ve kurumlarda çalışanlar tarafından gerçekleştirilen cinsel istismar vakaları eklendiğinde bu sayının 330 bine ulaştığı kaydedilen raporda, kiliselerde cinsel istismarın “sistematik bir olgu” olduğuna işaret edilmişti.

CIASE Başkanı Jean-Marc Sauve, Katolik Kilisesi’nin cinsel istismar olaylarına karşı gerekli önlemleri almadığını vurgulayarak, bu kurumu sorumluluk almaya çağırmıştı.