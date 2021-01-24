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    Fransız sağlık yetkilileri: Toplu taşımada konuşmak, koronavirüsü yayabilir

    Sosyal mesafeyi koruma imkanının olmadığı toplu taşımalarda seyahate ilişkin yetkililer, "Telefonla konuşmayın" uyarısı yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 24.01.2021 - 09:34
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    Fransız sağlık yetkilileri: Toplu taşımada konuşmak, koronavirüsü yayabilir

    Fransa'da yetkililer, toplu taşımayı kullanan yolcuların, koronavirüsün yayılımına yol açmamak için telefonda ya da birbirleriyle konuşmaması gerektiğini söyledi.

    Fransa Ulusal Tıp Akademisi, yaptığı açıklamada, Fransız vatandaşlarını salgına karşı uyardı.

    "KONUŞMAKTAN KAÇININ"

    Açıklamada, "Sosyal mesafenin mümkün olmadığı toplu taşıma araçlarında zorunlu maske takılmasına çok basit bir önlem eşlik etmelidir: Konuşmaktan ve telefon görüşmesi yapmaktan kaçının." denildi.

    Akademi üyesi Patrick Berche, "Bu bir zorunluluk değil, tavsiyedir." ifadesini kullandı.

    Fransız sağlık yetkilileri: Toplu taşımada konuşmak, koronavirüsü yayabilir #1

    SALGIN BİLANÇOSU

    Fransa'da mayıs ayından beri maske kullanılması zorunluluğu bulunuyor, ancak yolcular telefonda konuşmak için genellikle maskelerini çıkarıyor.

    Koronavirüs kaynaklı 3 milyonu aşkın vaka görülen ülkede, 72 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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