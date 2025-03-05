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Haber Merkezi

Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın sona ermesi için beklenen barış müzakereleri, Avrupa Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri'ni karşı karşıya getirdi.

Müzakereler sırasında, Rusya yanlısı bir tutum sergileyen ABD Başkanı Donald Trump'ın tavırları, Avrupa ülkeleri için büyük bir tehdit olarak görülmeye başlandı.

Bu gelişmelerin ardından Avrupa, savunma alanında bağımsızlık kazanmak ve daha güçlü bir savunma altyapısı kurmak adına ciddi bir adım atma gerekliliğiyle karşı karşıya kaldı.

"NATO'NUN GELECEĞİ BELİRSİZLİĞE SÜRÜKLENİYOR"

Uzmanlar ve siyasetçiler, Avrupa Birliği ülkelerinin savunma yatırımlarını artırmalarını ve bölgesel güvenlik için daha güçlü bir strateji izlemelerini talep etti.

Avrupa ülkelerinin savunma alanında başka ülkelere bağımlı olması, Trump'ın neden olduğu korku nedeniyle "NATO'nun geleceği belirsizliğe sürükleniyor" endişelerine yol açtı."NATO'nun geleceği belirsizliğe sürükleniyor" endişelerine yol açtı.

"AVRUPA WASHİNGTON'UN GÜVENLİK ŞEMSİYESİNE GÜVENMEYİ BIRAKMALI"

Fransa24 kanalında gerçekleştirilen bir tartışmada, Avrupa'nın savunma kapasitesini artırabilmesi ve dışa bağımlılığını azaltabilmesi için atılması gereken adımlar masaya yatırıldı.

Programa katılan Fransız savunma analisti Anastasiya Shapochkina, Avrupa'nın artık Washington'un güvenlik şemsiyesine güvenmeyi bırakıp kendi özerk savunma sistemlerini geliştirmesi gerektiğini savundu.

Fransız analist, Avrupa ülkelerine Türkiye'yi örnek gösterdi.

"TÜRKİYE BEŞ YIL İÇİNDE SAVUNMA ÖZERKLİĞİNİ KAZANDI"

Shapochkina, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 satın almasının ardından ABD tarafından uygulanan silah tedarik ambargosunun, savunma alanında özerklik kazanma sürecini hızlandırdığına işaret etti.

Analist, Türkiye'nin beş yıl içinde bu alanda özerkleştiğini ifade ederek, Avrupa'nın savunma konusunda hızla bağımsızlık kazanabileceğini vurguladı.

AVRUPA'YA TÜRKİYE'Yİ ÖRNEK GÖSTERDİ

Shapochkina'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:





Milletvekili Bay Gözİ az önce, "Kendi savunma sektörünüzü hızlandırmak kaç yıl alır?" sorusuna "Bu, koşullara bağlı." diye cevap verdi. Savunma özerkliği konusu, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 satın almak istemesinin ardından ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı silah tedarik ambargosunun etkisiyle gündeme geldi. Yaklaşık beş yıl içinde Türkiye, savunma özerkliğini kazandı.

"ABD SAVUNMA ÖZERKLİĞİNİ SIFIRDAN İNŞA ETTİ"

Şimdi, ABD savunma özerkliğini neredeyse kağıt üzerindeki tasarımlardan sıfırdan inşa etti ve bu süreç, İkinci Dünya Savaşı'nın beş yılı içinde gerçekleşti. Şu an Hindistan son 25 yıldır aynı şeyi yapmaya çalışıyor, çünkü onların acelesi yok. Çin, savunmasını inşa etmek ve gerçekten güçlenmek için zaman ayırdı. Üzerinde hiçbir baskı yoktu, değil mi?

"10 YIL BEKLEMEMİZE GEREK YOK"