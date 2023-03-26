Fransız Senatosu'ndan terör örgütüne 'Onur Madalyası'

Haber Merkezi
Fransa, hain terör örgütü YPG/PKK ile ilgili skandal bir karara imza attı.
Fransız Senatosu, Nevruz dolayısıyla bir resepsiyon düzenledi.
Fransızlar haddini aştı
Düzenlenen resepsiyona PKK'nın Suriye kolu YPG ve onun kadın yapılanması YPJ'nin sözde sözcüleri Nuri Mehmud ile Ruksan Mihemed davet edildi.
'Onur Madalyası' verildi
Organize edilen resepsiyonda YPJ Sözcüsü terörist Ruksan Muhammed ile terör örgütü YPG Sözcüsü Nuri Mehmud'a senato tarafından “Onur Madalyası” verildi.
Daha önce de ağırladılar
Öte yandan Fransa, 2015'te hain terör örgütü YPG/PKK'nın Elysee Sarayı'nda elebaşlarını ve sözde yöneticilerini askeri üniformalarıyla ağırlamıştı.