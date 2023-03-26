Fransız Senatosu'ndan terör örgütüne 'Onur Madalyası' Terör destekçisi Fransa, düzenlediği törenle terör örgütü PKK/YPG'nin sözde komutanlarına 'Onur Madalyası' verdi.

Haber Merkezi

Fransa, hain terör örgütü YPG/PKK ile ilgili skandal bir karara imza attı.

Fransız Senatosu, Nevruz dolayısıyla bir resepsiyon düzenledi.

Fransızlar haddini aştı

Düzenlenen resepsiyona PKK'nın Suriye kolu YPG ve onun kadın yapılanması YPJ'nin sözde sözcüleri Nuri Mehmud ile Ruksan Mihemed davet edildi.

'Onur Madalyası' verildi

Organize edilen resepsiyonda YPJ Sözcüsü terörist Ruksan Muhammed ile terör örgütü YPG Sözcüsü Nuri Mehmud'a senato tarafından “Onur Madalyası” verildi.

Daha önce de ağırladılar

Öte yandan Fransa, 2015'te hain terör örgütü YPG/PKK'nın Elysee Sarayı'nda elebaşlarını ve sözde yöneticilerini askeri üniformalarıyla ağırlamıştı.