Fransız siyasetçi Jean-Marie Le Pen 96 yaşında öldü

Haber Merkezi

Fransa siyasetinin en önde gelen isimlerinden olan ve ülkede aşırı sağın kurucusu olarak bilinen Jean Marie Le Pen'den kötü haber geldi.

Jean Marie Le Pen, 96 yaşında hayatını kaybetti.

İKİNCİ TURDA CHIRAC'A KARŞI KAYBETMİŞTİ

Kurduğu Ulusal Ralli partisini kızı Marine Le Pen'e devreden Jean Marie Le Pen, 2002 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda ikinci olarak büyük bir başarı elde etmiş, ikinci turda Chirac'a kaybetmişti.

Fransa'nın en önde gelen siyasetçilerinden ve son iki cumhurbaşkanlığı seçiminde Macron'a karşı yarışan Marine Le Pen ise Jean Marie Le Pen'in kızı.

KIZI MARINE LE PEN'E PARTİYİ DEVRETMİŞTİ

Jean Marie Le Pen, Nazilerin kurduğu gaz odalarının "tarihteki bir detaydan ibaret olduğunu" söylemiş, bu Ulusal Cephe’nin mevcut lideri, kızı Marine Le Pen’in tepkisini çekmişti.

Bu olayın ardından Jean-Marie Le Pen’in partiden ihracı gündeme gelmişti.