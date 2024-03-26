Fransız televizyonu, Ukrayna'ya asker gönderme ve çatışma senaryolarını sıraladı Fransa ordusu mensuplarının Ukrayna'da hangi şartlarda görev yapabileceği değerlendirildi. Fransız ve Rus askerleri arasındaki çatışma riski ile Üçüncü Dünya Savaşı tehlikesinden bahsedildi.

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ensonhaber.com

Fransız askerlerinin Ukrayna'ya konuşlandırılma fikrinin ortaya atılmasından sonra Fransa kamuoyunda çeşitli olasılıklar tartışılıyor.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Batılı askerlerin Ukrayna'ya gönderilmesi fikrinin ardından 5 senaryo öne çıktı.

LCI televizyonunda, Ukrayna cephesinin çökmesi halinde Fransa ile Rusya'nın doğrudan çatışabileceği belirtildi.

Rusya ile savaş senaryoları

Özellikle dördüncü ve beşinci senaryoların Üçüncü Dünya Savaşı'nı tetikleme ihtimaline dikkat çekildi.

Birinci senaryoya göre Fransa, Ukrayna'da fabrikalar kuracak. Askeri fabrikalarda ekipman üretiminin yanı sıra tamir işlemleri yapılacak.

Fabrikalar hedef olabilir

Bu seçeneğin gerilimi tırmandırıcı olmayacağı belirtilerek, "Ama risk var çünkü Rus ordusu fabrikaları hedef alabilir." denildi.

İkinci senaryo göre Fransız ordusunun, mayın temizleme çalışmasına katılacağı aktarıldı. Bu kapsamda Fransız üniformalıların Ukrayna topraklarında bulunacağına dikkat çekildi.

Diğer taraftan, "Fakat birlikte savaşma denilen aktif katılım sağlamıyorlar." denilerek çatışmalarda Fransız askerlerinin olmayacağı bildirildi.

Fransız askerlerinin konuşlandırılması ihtimali

Üçüncü senaryonun, Ukrayna'nın liman kenti Odesa'nın savunulmasıyla ilgili olduğu ifade edilerek şöyle denildi:

Amaç daha çok ekonomik olabilir. Çünkü 3 liman ile Ukrayna'nın tahıl koridoru korunacak.



Fransız askerleri konuşlandırılabilir ama her şeyden önce hava savunma sistemi kurulacaktır çünkü cephe hattı halen çok uzakta. Şehir ise füze ve drone saldırıları riski altında.

Dördüncü senaryoya göre Fransız ordusunun savunma alanı oluşturacağı, Ukrayna ordusunun belirli görevlerdeki yükünün azaltılacağı kaydedildi.

Fransız askerleri Ruslarla savaşacak: Bu da Üçüncü Dünya Savaşı demek

Son ve beşinci senaryonun ise siperlerde çatışma olduğuna işaret edilerek şu öngörüler paylaşıldı:

Diğer bir deyişle, Fransız askerleri, Ukraynalıların yanında Ruslara karşı savaşacak. Bu da Üçüncü Dünya Savaşı demek.

Dördüncü ve beşinci senaryoların, Ukrayna cephesinin düşmesi durumuna yanıt olabileceği belirtildi.