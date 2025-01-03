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Haber Merkezi

Suriye'de Beşar Esad rejiminin çökmesinin ardından yeni bir dönemin yapılandırılması çalışmaları sürüyor.

Bu süreçte zengin topraklara sahip Suriye'deki süreç, Batı ülkeleri tarafından da yakından takip ediliyor.

"Siyasi yeni bir başlangıç" yapmak istediklerini açıklayan Fransa ve Almanya, üst düzey yetkilerini Avrupa Birliği adına görüşmelerde bulunmaları için Suriye'ye gönderme kararı almıştı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile Alman mevkidaşı Annalena Baerbock, çelik yelekleri ve korumaları ile Şam'a ulaştı.

ESAD'IN ZULÜM MERKEZİNİ GEZDİLER

Görüşme kapsamında Suriye'nin geçici hükümetinin heyeti ile Şam'ı gezen Barrot ve Baerbock, Beşar Esad'ın emriyle binlerce masumun suçsuz yere hapsedildiği ve katledildiği Sednaya Hapishanesi'ni ziyaret etti.

YER ALTI ZİNDANLARINA İNDİLER

Beyaz Miğferli koruma askerleri eşliğinde hapishaneyi gezen Barrot ve Baerbock, Esad muhaliflerine karşı işlenen vahşetin simgesi haline gelen Sednaya'daki hücreleri ve yer altı zindanlarını gezdi.

Bakanlara Sednaya ile ilgili bilgi veren Suriyeli askerler, isyancı güçlerin 8 Aralık'ta Şam'ı ele geçirmesiyle gözaltı merkezinden 4 binden fazla kişinin serbest bırakıldığını söyledi.

"ŞOKE OLDUK"

Hapishane ve zindandaki yaşam koşullarını gören Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, kendisine Sednaya ile ilgili neler düşündüğünü soran gazetecilere, şahit olduğu manzaralar karşısında şoke olduklarını ifade etti.

Almanya'nın Suriye elçisi Stefan Schneck, Sednaya'da ziyaret boyunca Baerbock'la birlikte olduğunu belirterek,"Sednaya’nın dehşetini kelimelerle tarif etmek imkansız, ancak bu dehşetleri hatırlamamız, aynı hataları tekrar etmememiz gerektiğini bize hatırlatıyor." açıklamasını yaptı.

"ESAD'IN KURBANLARI GERİ GETİRİLMEZ"

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, kötü şöhretli Sednaya hapishanesine ilişkin yaptığı açıklamada Beşar Esad rejiminin kurbanlarının hayatlarının geri getirilemeyeceğini ifade ederel, "Burada, kanıt toplama, adalet ve bu korkunç suçların soruşturulması konusunda Suriye halkını da desteklediğimizi açıkça belirtmek için bulunuyoruz" dedi.

"KIRILGAN BİR UMUT"

Fransa'nın Şam Büyükelçiliği'nde gazetecilere konuşan Barrot, "egemen, istikrarlı ve barışçıl" bir Suriye umudu olduğunu dile getirdi.