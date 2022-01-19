Uçaklar için Tanagra Hava Üssü'nde, Başbakan Miçotakis'in katılımıyla tören düzenlendi. Yunan Savunma Bakanı Panagiotopoulos, "Hava kuvvetlerimizin caydırıcı gücü artıyor" dedi.

Filosunu güçlendirmeye çalışan Yunanistan Hava Kuvvetleri, Fransa'dan sipariş ettiği savaş uçaklarının bir bölümünü aldı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, önce 18 adet Rafale tipi savaş uçağı alacaklarını duyurmuş, ardından bu sayıyı 24'e çıkaracaklarını söylemişti.

TANAGRA'DA KARŞILAMA TÖRENİ

İlk 6 uçağın teslimatı için Tanagra Hava Üssü'nde, Miçotakis'in katılımıyla tören düzenlendi.

Yunan basını, söz konusu uçakların uçuşundan görüntülere yer verdi.

Fransız yapımı Rafale uçakları Yunanistan'da ViDEO

UÇAKLARDAN 12'Sİ İKİNCİ EL OLACAK

Skai'nin haberine göre, kontrol kulesi, uçakları "Evinize hoş geldiniz" diyerek karşıladı.

Fransa'dan savaş uçağı satın alma programının 2.5 milyar dolar tutarında olduğu kaydedildi. Anlaşmaya göre teslim edilecek uçakların 12'si ikinci el olacak.

"HAVA KUVVETLERİMİZİN CAYDIRICI GÜCÜNÜ ARTIRIYOR"

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, "Fransa ile stratejik ortaklığımız ve ortak Avrupa savunma vizyonumuz için özel bir an." diye konuştu.

Panagiotopoulos, "Bu üstün, yeni nesil uçaklar, hava kuvvetlerimizin caydırıcı gücünü artırıyor ve bölgedeki herhangi bir güvenlik sorununa yanıt verme yeteneğimizi güçlendiriyor." dedi.

"SİLAH KUVVETLERİMİZİ 15 BİN YENİ ASKERLE GÜÇLENDİRECEĞİZ"

Mevcut Mirage uçaklarının yerine Rafale uçaklarından oluşan yeni bir filo kuracaklarını dile getiren Miçotakis, daha önce yaptığı bir açıklamada, şu ifadeleri kullanmıştı:

"4 yeni fırkateyn ve 4 Romeo helikopterini deniz kuvvetlerine dahil edeceğiz. 5 yıllık program çerçevesinde silahlı kuvvetlerimizi 15 bin yeni askerle güçlendireceğiz ve savunma sanayisini faaliyete geçireceğiz."