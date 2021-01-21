Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile Asadov'un görüşmesinde, şubat ayında Türkiye'de toplantı yapılması kararlaştırıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ile telefonla görüştü.

Görüşmede, iki ülke arasındaki iş birliğine yönelik atılacak adımlar ele alındı.

'TOPLANTILARI TÜRKİYE'DE YAPALIM' TEKLİFİ

Asadov'un iş birliğinin geliştirilmesine yönelik gerçekleştirilecek toplantıların Türkiye'de yapılmasını teklif etmesi üzerine Oktay, "Bu bizim için de harika olur, hem sizi Türkiye'de ağırlamış oluruz hem de tüm konuların üzerinden birlikte geçmiş oluruz. Yeni dönemde yapmamız gereken birçok yeni iş var." dedi.

Fuat Oktay, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ile telefonda görüştü VİDEO

"AZERBAYCAN İÇİN DE ÖNEMLİ İŞLER YAPIYORSUNUZ"

Bu kapsamda, şubat ayı içerisinde Azerbaycanlı yetkililerin Türkiye'ye davet edilerek, iki ülke arasındaki iş birliğinin artırılmasına yönelik adımların gözden geçirileceği belirtildi.

Görüşmede ayrıca Fuat Oktay'ın doğum gününü kutlayıp iyi dileklerde bulunan Asadov, "Türkiye için çok önemli işler yapıyorsunuz, sadece Türkiye için değil kardeş Azerbaycan için de." ifadesini kullandı.