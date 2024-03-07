Furusawa'nın sessiz protestosu: Gazze'ye destek için Tokyo'da tek başına ayakta Japonya'nın başkenti Tokyo'da, İsrail'i "yalnız ve sessiz" protesto eden Furusawa Yusuke, Japon halkının dikkatini Gazze'deki saldırılara çekmeyi hedefliyor.

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AA & Ensonhaber

Furusawa Yusuke, protesto için başkentte bazı ünlü markaların mağazaları ile ABD ve İsrail'in Tokyo Büyükelçilikleri ve Japonya Dışişleri Bakanlığı gibi binaları hedef alıyor.

Günlük işinden sonra bu önemli binaların önünde belirirken, "Gazze'deki soykırımı durdurun" yazılı pankartı havaya kaldırıyor ve "Ateşkes" yazılı pankartı da boynuna asıyor.

Kendisini yoğun yaya trafiği olan noktalarda sessizce beklerken bulan Furusawa, Tokyo halkının dikkatini Gazze'deki trajediye çekmeyi amaçlıyor.

Hava koşullarının zorluğuna aldırmadan, hatta kar yağışı altında bile protestolarını sürdüren Furusawa, sessiz eylemlerinden çektiği fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.

"Gazze'deki soykırımı her gün kalbimde hissediyorum"

Kanagawa kökenli 48 yaşındaki Furusawa, dünyanın en kalabalık yaya geçitlerinden, Tokyo'nun Şibuya bölgesindeki gösterisinde, İsrail'in Gazze'deki işgaline yönelik "sessiz ve yalnız duruşunu" anlattı.

Tokyo'da üniversiteyi bitirdiğini ve marangozluk yaptığını belirten Furusawa, Filistin-İsrail meselesinin temellerini, eğitim döneminde öğrendiğini, 7 Ekim 2023'teki Hamas saldırısı sonrası İsrail'in Gazze'ye başlattığı işgalle durumun daha da farkına vardığını ifade etti.

İsrail ordusunun Gazze'yi işgalinde hastanelerin ve okulların yıkıldığına, bebekler dahil birçok sivilin öldürüldüğüne ilişkin videoları, sosyal medyada görebildiğini kaydeden Furusawa, başka ülkelerde 100 bini aşkın katılımlı İsrail karşıtı gösteriler düzenlenirken, Japonya'daki gösterilerin oldukça düşük katılımlı olduğunu söyledi.

Gazze'deki sivil katliamına yönelik duygularını paylaşan Furusawa, "Her gün kalbimde hissediyorum, hiçbir şey yapamadığım için üzüntü duyuyorum. Kayıtsız ve sorumsuzca davrananlara nefret besliyorum." dedi.

"Başka bir ülkede" ve "dini çatışmalar" şeklinde yorumlanıyor

Çevresinde bu konuda konuşabileceği pek kimsenin bulunmadığını anlatan Furusawa, "Filistin meselesi, Japonya'daki haberlerde pek sık yayınlanmıyor ve arkadaşlarla bu konu hakkında konuştuğumda 'konuyu anlamadıklarını' söylüyorlar." dedi.

Furusawa, Japon toplumunun, Filistinlilerin Gazze Şeridi'ne sıkıştırıldığını duyduğunda bunu, "başka bir ülkede" ve "dini çatışmalar" şeklinde nitelendirdiğini belirtti.

Gazze'deki sivil katliama dayanamadığını ifade eden Furusawa, "durumu sindirmekten başka seçenek olmadığı" duygusuna kapıldığını ve bu aşamada harekete geçme kararı alarak "sessiz ve yalnız protestosuna" başladığını kaydetti.

"Bazıları kulaklarını kapatıp 'çok ses çıkardığım için' bana bağırdı"

Beyaz bir kağıt üzerine 29 Ekim 2023'te "Gazze'deki katliamı durdurun" yazıp, yakın bir tren istasyonunda bir saate yakın susarak beklediğini anlatan Furusawa, "Bu ilkti. Kafam karışık duygular içinde. O günden sonra huzursuzluğu hissettikçe, kendimle de yüzleşirken, ayakta durmaya devam ettim." dedi.

Protestosunu izleyenlerin, "Gazze Soykırımını Durdurun" mesajının ne anlama geldiğini merak etmesini istediğini kaydeden Furusawa, şöyle konuştu: