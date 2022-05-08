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    G7 ülkelerinden Rusya'ya yönelik petrol kararı

    G7 ülkelerinden Rusya'ya yönelik petrol kararı

    G7 ülkeleri, Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketi kapsamında Rusya'dan petrol ihracatını kademeli olarak bitireceklerini ya da tamamen keseceklerini duyurdu.
    • 08.05.2022 - 19:40
    • Güncelleme : 08.05.2022 - 19:55
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    Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş devam ederken, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar gelmeye devam ediyor.

    Son olarak Beyaz Saray, G7 liderlerinin bugün çevrim içi olarak Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'nin katılımıyla düzenledikleri zirve sonrası yazılı bir açıklama yaparak, Rusya'ya Ukrayna savaşı nedeniyle uygulanacak yeni yaptırımları duyurdu.

    Rusya'nın son 15 yılda elde ettiği kazanımlar yok edildi

    Liderlerin, Ukrayna'yı müzakere masasında ve sahada desteklemeye devam edeceklerini dile getirdikleri belirtilen açıklamada, Rusya'ya bugüne kadar uygulanan yaptırımların ülkenin son 15 yılda elde ettiği kazanımları yok ettiği aktarıldı.

    G7 ülkelerinden Rusya ya yönelik petrol kararı #1

    G7 ülkeleri Rusya'dan petrol ithalatını yasaklıyor

    Öte yandan ABD'nin halihazırda Rusya'dan petrol ithalatını yasakladığının anımsatıldığı açıklamada, G7 ülkelerinin de bugün Rusya'dan petrol ithalatını kademeli olarak bitireceği ya da tamamen yasaklayacağı belirtildi.

    Ayrıca ABD'nin, Rusya'dan ahşap malzemeler, endüstriyel motorlar, fanlar, havalandırma ekipmanları dozerler gibi ürünlerin ithalatına yeni kısıtlamalar getireceği, Rus askeri yetkililere de vize kısıtlaması koyacağı aktarıldı.

    G7 ülkelerinden Rusya ya yönelik petrol kararı #2


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