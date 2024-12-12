G7 ülkelerinden Suriye açıklaması: Çağrı yapıldı

Suriye'de son birkaç gün içerisinde tarihi gelişmeler yaşandı...

Suriye'de 27 Kasım'da şiddetlenen çatışmaların ardından 8 Aralık'ta 61 yılık Baas rejimi devrildi.

Baas rejiminin çöküşü sonrası İsrail durumdan faydalanarak Suriye'ye saldırılarını artırdı.

Yaşanan gelişmeler ışığında dikkat çeken açıklamalar yapılmaya devam ederken bir açıklama da G7 liderlerinden geldi.

"TÜM TARAFLARI, SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜ KORUMAYA ÇAĞIRIYORUZ"

ABD, Almanya, Fransa, Kanada, İngiltere, İtalya ve Japonya'dan oluşan G7 ülkelerinin liderleri, Suriye'deki gelişmelerle ilgili ortak bir yazılı açıklamada bulundu.

G7 Dönem Başkanı İtalya Başbakanlığı’nın açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:

G7 liderleri olarak, Suriye halkına olan bağlılığımızı bir kez daha teyit ediyor ve Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı Kararı’nın ilkeleri doğrultusunda, Suriyelilerin öncülüğünde ve kapsayıcı bir siyasi geçiş sürecine tam desteğimizi sunuyoruz. Tüm tarafları, Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve ulusal birliğini korumaya, bağımsızlığına ve egemenliğine saygı göstermeye çağırıyoruz.

Ayrıca, açıklamada, “İsrail ile Suriye arasında Golan Tepeleri'nde gözlem yapan BM Ateşkes Gözlem Gücü'ne (UNDOF) desteğimizi yineliyoruz” ifadelerine de yer verildi.

"TERÖRÜ VE HER TÜRLÜ ŞİDDET İÇEREN AŞIRILIĞI KINIYORUZ"

G7 liderlerinin, Beşşar Esad rejiminin işlediği suçlardan sorumlu tutulmasının öneminin altının çizildiği açıklamada, şöyle denildi:

Esad rejiminin onlarca yıl boyunca işlediği zulümlerin ardından, Suriye halkının yanındayız. Terörü ve her türlü şiddet içeren aşırılığı kınıyoruz. Suriye'nin yönetiminde rol almak isteyen herkesin, tüm Suriyelilerin haklarına bağlılık göstereceğine, devlet kurumlarının çöküşünü önleyeceğine, ülkenin yeniden inşası ve rehabilitasyonu için çalışacağına ve ülkeden kaçmak zorunda kalanların güvenli, onurlu ve gönüllü bir şekilde geri dönmeleri için gerekli koşulları sağlayacağına inanıyoruz. Hukukun üstünlüğüne, kadın hakları da dahil olmak üzere evrensel insan haklarına, tüm Suriyelilerin, dini ve etnik azınlıklar da dahil olmak üzere korunmasına, şeffaflık ve hesap verebilirliğe saygı gösteren, güvenilir, kapsayıcı ve mezhepçi olmayan bir hükümete yol açacak geçiş sürecine destek vermeye hazırız. G7, bu standartlara saygı gösteren ve bu süreçten doğacak gelecekteki bir Suriye hükümeti ile tam iş birliği yapacak ve ona tam destek verecektir. Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) ve diğer ortaklarımızla Suriye'deki kalan kimyasal silah stoklarının güvence altına alınması, beyan edilmesi ve yok edilmesi için iş birliği yapmaya devam edeceğiz.