Gabon'da askerler, yönetimi ele geçirdi 50 yıldan fazla süredir Ondimba ailesinin yönettiği Gabon'da, hafta sonu yapılan şaibeli seçimlerden sonra ordu yönetime el koydu. Uluslararası ajanslara göre başkent Librevil'de silah sesleri yükseldi.

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AA

Uzun yıllar boyunca Batı sömürgesiyle yaşayan Afrika son dönemde fiilen sömürge olmasa da Batı'nın etkisiyle her anlamda istikrarsız ve yoksullukla boğuşuyor.

Kara Kıta'nın tüm kaynaklarını sömüren Batı'nın yarattığı siyasi istikrarsızlık kıtadaki hemen her ülkede kendini gösteriyor.

Özellikle de Rusya-Ukrayna savaşından sonra küresel güçlerin mücadele sahasına dönüşen Afrika, "sabah ilk kalkanın darbe yaptığı" kıta özelliğini sürdürüyor.

Son askeri darbe Gabon'da

Darbeler kıtasında Burkina Faso ve Nijer'den sonra Gabon da karıştı.

Devlet Seçim Merkezi’nin cumhurbaşkanlığı seçimlerini Ali Bongo’nun yüzde 64 oy alarak kazanmasının ardından, bir grup asker, seçimlerin iptal edildiğini ve kurumların kapatıldığını televizyon yayını ile duyurdu.

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Darbeyi televizyondan duyurdular

Ulusal televizyon binasına giren bir grup asker, yönetime koyduklarını ilan etti.

Bir grup asker adına yapılan açıklamada, seçimlerin iptal edildiği ve ülke sınırlarının kapatıldığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, "Savunma ve güvenlik güçleri olarak Kurumların Geçiş ve Restorasyon Komitesi'nde (CTRI) birleştik. Gabon halkı adına mevcut rejime son vererek barışı savunmaya karar verdik." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan başkent Libreville'de silah seslerinin duyulduğu belirtildi.

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Gabon seçimleri

Orta Afrika ülkesi Gabon'daki 800 binden fazla kayıtlı seçmen, hafta sonu yapılan seçimlerde yerel milletvekillerini, ulusal meclis üyelerini ve bir sonraki cumhurbaşkanını belirlemek için oy kullanmıştı.

Ondimba ailesinin 50 yıla dayanan yönetimi

Gabon Cumhurbaşkanı 64 yaşındaki Ali Bongo Ondimba, devleti 41 yıldan fazla yöneten babası Omar Bongo Ondimba'dan 2009'da görevi devralmış ve hafta sonu yapılan seçimlerle üçüncü kez seçilmişti.

Seçimde şaibe tartışmaları

Seçimlerin ardından oy sayım işlemi devam ederken internetin kısıtlanması, hükümeti ağır eleştirilerin hedefine koymuştu. Oy verme işleminin son saatlerinde "şiddet" gerekçesiyle sokağa çıkma yasağının uygulanması da muhalefetin eleştirilerine yol açmıştı.

Oyunu kullandıktan sonra basına açıklamalarda bulunan muhalefet lideri Ondo Ossa, Ondimba'ya karşı verdiği başkanlık mücadelesinde seçimlere hile karıştırıldığını öne sürmüştü.