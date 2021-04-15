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    Galler’de süt akan nehri gören şaşkına döndü

    Llanwrda kasabasındaki nehre süt kamyonu düştü. Bunun üzerine nehirden litrelerce akan süt görenleri şaşkına çevirdi.
    • DHA
    • 15.04.2021 - 15:41
    • Güncelleme : 15.04.2021 - 15:43
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    Galler’de süt akan nehri gören şaşkına döndü

    Birleşik Krallık'a bağlı Galler’de nehir beyaza büründü.

    Carmarthenshire bölgesindeki Llanwrda kasabasında süt taşıyan kamyon, kontrolden çıkarak nehre düştü.

    Kazanın ardından kamyondaki litrelerce süt nehre döküldü. Nehrin beyaz aktığını gören birçok kişi ise merak içerisinde bölgeye akın etti.

    Galler’de süt akan nehri gören şaşkına döndü

    Galler’de süt akan nehri gören şaşkına döndü #1

    Galler’de süt akan nehri gören şaşkına döndü #2

    Galler’de süt akan nehri gören şaşkına döndü #3

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