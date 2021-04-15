Llanwrda kasabasındaki nehre süt kamyonu düştü. Bunun üzerine nehirden litrelerce akan süt görenleri şaşkına çevirdi.

Birleşik Krallık'a bağlı Galler’de nehir beyaza büründü.

Carmarthenshire bölgesindeki Llanwrda kasabasında süt taşıyan kamyon, kontrolden çıkarak nehre düştü.

Kazanın ardından kamyondaki litrelerce süt nehre döküldü. Nehrin beyaz aktığını gören birçok kişi ise merak içerisinde bölgeye akın etti.

Galler’de süt akan nehri gören şaşkına döndü