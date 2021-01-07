Koltuk tartışması nedeniyle yaşanan gerginlik sırasında kadın vekilin tepki olarak sergilediği hareket, sosyal medyada gündem oldu.

Gana Parlamentosu'nda, Ulusal Demokratik Kongre ve Yeni Vatansever Parti arasında yaşanan Meclis Başkanlığı seçiminde gergin anlar yaşandı.

Parlamentoda partilerin oturacağı yerlerle ilgili tartışma çıktı.

ERKEK VEKİLİN KUCAĞINA OTURDU

Geleneksel bir kıyafet tercih eden vekil Ursula Owusu-Ekuful ise bunun üzerine vekil Kwabena Mintah Akandoh'un kucağına oturdu.

"BİR ANDA OTURDU, HİÇBİR ŞEY SÖYLEMEDİM"

Olayla ilgili yerel bir haber ajansına konuşan Akandoh, "Cletus Avoka tuvalete gidince, Ursula, Avoka'nın yerini aldı. Onu kalkması için ikna etmeye çalıştık, ancak kabul etmedi. Ursula koltuktan kalktığında ben yerine oturdum. Geri geldiğinde bir anda kucağıma oturdu. Hiçbir şey söylemedi, ben de hiçbir şey söylemedim." ifadelerini kullandı.

Gana Parlamentosu'nda kadın vekil erkek vekilin kucağına oturdu