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- Gana'da aşırı yüklü tekne battı: 4 ölü, 21 kayıp
Gana'da aşırı yüklü tekne battı: 4 ölü, 21 kayıp
Batı Afrika ülkesi Gana'nın doğusundaki Volta Gölü'nde yolcu taşıyan teknenin batması sonucu 4 kişi hayatını kaybederken, 21 kişi kayboldu.
- AA
- 01.06.2020 - 05:42
Ulusal Afet ve Yönetim Organizasyonu (NADMO) tarafından yapılan açıklamada, Volta bölgesindeki Agalarkope kentinden Dzemeni köyüne yolcu taşıyan bir teknenin aşırı yük nedeniyle battığı belirtildi.
4 ÖLÜ 21 KİŞİ KAYIP
Açıklamada, olay bölgesinde yapılan arama kurtarma çalışmalarında 4 kişinin cesedine ulaşıldığı, 21 kişiden hala haber alınamadığı kaydedildi.
Yetkililer, kaybolanları arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktardı.
Gana'da yağış sezonunda, nehirlerde zaman zaman tekne faciaları meydana geliyor.