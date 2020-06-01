Gana'da aşırı yüklü tekne battı: 4 ölü, 21 kayıp

Batı Afrika ülkesi Gana'nın doğusundaki Volta Gölü'nde yolcu taşıyan teknenin batması sonucu 4 kişi hayatını kaybederken, 21 kişi kayboldu.

Ulusal Afet ve Yönetim Organizasyonu (NADMO) tarafından yapılan açıklamada, Volta bölgesindeki Agalarkope kentinden Dzemeni köyüne yolcu taşıyan bir teknenin aşırı yük nedeniyle battığı belirtildi.

4 ÖLÜ 21 KİŞİ KAYIP

Açıklamada, olay bölgesinde yapılan arama kurtarma çalışmalarında 4 kişinin cesedine ulaşıldığı, 21 kişiden hala haber alınamadığı kaydedildi.

Yetkililer, kaybolanları arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Gana'da yağış sezonunda, nehirlerde zaman zaman tekne faciaları meydana geliyor.