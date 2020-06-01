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    Gana'da aşırı yüklü tekne battı: 4 ölü, 21 kayıp

    Batı Afrika ülkesi Gana'nın doğusundaki Volta Gölü'nde yolcu taşıyan teknenin batması sonucu 4 kişi hayatını kaybederken, 21 kişi kayboldu.
    • AA
    • 01.06.2020 - 05:42
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    Gana'da aşırı yüklü tekne battı: 4 ölü, 21 kayıp

    Ulusal Afet ve Yönetim Organizasyonu (NADMO) tarafından yapılan açıklamada, Volta bölgesindeki Agalarkope kentinden Dzemeni köyüne yolcu taşıyan bir teknenin aşırı yük nedeniyle battığı belirtildi.

    4 ÖLÜ 21 KİŞİ KAYIP

    Açıklamada, olay bölgesinde yapılan arama kurtarma çalışmalarında 4 kişinin cesedine ulaşıldığı, 21 kişiden hala haber alınamadığı kaydedildi.

    Yetkililer, kaybolanları arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

    Gana'da yağış sezonunda, nehirlerde zaman zaman tekne faciaları meydana geliyor.

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