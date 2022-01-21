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    Gana'da patlama: Çok sayıda ölü var

    Western vilayetinde madencilikte kullanılacak patlayıcıları taşıyan aracın motosikletle çarpışması sonucu meydana gelen patlamada çok sayıda kişi hayatını kaybetti.
    • AA
    • 21.01.2022 - 03:05
    • Güncelleme : 21.01.2022 - 03:41
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    Gana'da patlama: Çok sayıda ölü var

    Gana Polis Hizmetlerinden yapılan açıklamada, Western vilayetinin Bogoso-Bawdie kara yolunda, madende kullanılacak patlayıcıları taşıyan aracın karşı istikametten gelen motosikletle çarpışması sonucu "büyük patlama" meydana geldiği belirtildi.

    ÖLÜ VE YARALI SAYISI PAYLAŞILMADI

    Açıklamada, patlama nedeniyle çok sayıda ölü ve yaralı olduğu ifade edildi ancak sayı paylaşılmadı.

    Çevredeki evlerin hasar gördüğü bilgisine de yer verilen açıklamada, "Polis ve diğer acil servis sağlayıcıları, tam bir acil durum kurtarma tatbikatı başlattı. Bu talihsiz durumu yönetirken herkesi sakin olmaya çağırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

    Gana'da patlama: Çok sayıda ölü var VİDEO

    Gana da patlama: Çok sayıda ölü var #1

    Gana da patlama: Çok sayıda ölü var #2Gana da patlama: Çok sayıda ölü var #3

    Gana da patlama: Çok sayıda ölü var #4

    Gana da patlama: Çok sayıda ölü var #5

    Gana da patlama: Çok sayıda ölü var #6


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