Ganalı sahte peygamber Ebu Nuh, gemiler inşa etti: Sel ertelendi

Gana'da bir adam, yaptıkları ile tüm dünyanın ilgisini üzerinde topladı.

Ebu Nuh (Ebo Noah) olarak tanınan kişi, 25 Aralık 2025'te, dünyada yaşanacak dev bir selden insanlığı kurtarmak için 8 gemi inşa etti.

Ganalı adam, sözlerine bağlılığı ile internette viral hale geldi.

25 Aralıkta yeni mesajlar söyleyen Ebu Nuh, felaketin ertelendiğini açıkladı.

MODERN NUH'UN GEMİLERİ

Ebu Nuh, rüyasında İbrahimi dinlerdeki Nuh Tufanı'na benzer bir felaketin yaşanacağını gördüğünden beri insanları uyararak gemiler inşa etmeye başladı.

8 geminin her birinde 250 bine yakın özel parça ve materyal kullanıldığını belirten Ebu Nuh, sosyal medyada paylaşılan videolarda "insanlığın kurtuluşu" için hazırladıkları gemileri gösterdi.

İNSANLAR GANA'YA GİDİYOR

Ebu Nuh'un sözlerine güvenen ve gemilere binmek için Gana'ya yolculuk eden birçok insanın yanında, bu sıra dışı projeyi ilgi çekici bulan ziyaretçiler de bulunuyor.

Ebu Nuh, gemiye binmek için tek şartın Allah'a iman etmek ve misyonunu desteklemek olduğunu belirtti.

GEMİLERE BİNMEK İÇİN SIRAYA GİRİLDİ

400 bine yakın kişinin gemilere binmek için sıraya girdiği bildirildi.

89 BİN DOLARLIK MERCEDES ALDI

Tufan öncesinde müritlerinin toplamda 89 bin dolara varan mal varlıklarını teslim ettikleri bildirilen Ebu Nuh'un Mercedes Benz'e bindiği görüldü.

25 ARALIK GELDİ, SEL ERTELENDİ

Verdiği tarihin gelmesi ve hiçbir şey yaşanmamasının ardından sözde peygamber, açıklamalarda bulundu.

21 gün boyunca oruç tuttuğunu ve dua ettiğini söyleyen Ebu Nuh, Allah'ın sel felaketini ertelediğini duyurdu.

Felaketin zamanı gelene kadar gemi inşa etmeyi sürdürecekleri bildirildi.