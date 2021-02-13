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- Gara'da 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Gara'da 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Gara'da Pençe Kartal-2 Harekatı'nda öldürülen terörist sayısı 39'a çıktı.
- AA & Ensonhaber
- 13.02.2021 - 10:09
- Güncelleme : 13.02.2021 - 10:37
Türkiye, sınırlarının ötesinde terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürüyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki operasyona ilişkin son bilgiyi paylaştı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Gara bölgesinde icra edilen Pençe Kartal-2 Harekatı devam ediyor." denildi.
TOPLAM SAYI 39 OLDU
Açıklamanın devamında, "Bölgede tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildi." bilgisi paylaşıldı.
Böylece Gara’da etkisiz hale getirilen terörist sayısı 39'a yükseldi.
MSB: Gara'da 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi ViDEO