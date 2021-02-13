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    Gara'da 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

    Gara'da 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

    Irak'ın kuzeyindeki Gara'da Pençe Kartal-2 Harekatı'nda öldürülen terörist sayısı 39'a çıktı.
    • AA & Ensonhaber
    • 13.02.2021 - 10:09
    • Güncelleme : 13.02.2021 - 10:37
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    Türkiye, sınırlarının ötesinde terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürüyor.

    Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki operasyona ilişkin son bilgiyi paylaştı.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Gara bölgesinde icra edilen Pençe Kartal-2 Harekatı devam ediyor." denildi.

    TOPLAM SAYI 39 OLDU

    Açıklamanın devamında, "Bölgede tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildi." bilgisi paylaşıldı.

    Böylece Gara’da etkisiz hale getirilen terörist sayısı 39'a yükseldi.

    MSB: Gara'da 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi ViDEO

    Gara da 2 PKK lı terörist etkisiz hale getirildi #1

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