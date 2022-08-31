Gazprom, Fransa'ya doğalgaz tedarikini durdurma kararı aldı

Enerji fiyatlarının arttığı Fransa, Rusya'dan gaz kesintisiyle karşılaştı. Gazprom, tam ölçekli kesintiyi açıklarken, Avrupa ülkesinde 'duş yerine bölgesel temizlik' çağrıları yapılıyor.

Ukrayna savaşı sonrası Batılı ülkelerden yaptırımlara maruz kalan Rusya, Avrupa'ya gaz akışlarını askıya almaya devam ediyor.

Önce Almanya kesintilerle karşı karşıya kalırken, şimdi de Fransa gaz arzında duraksamayla karşılaştı.

Fransa'ya gaz akışını askıya alma kararı

Rus devlet enerji şirketi Gazprom, ödeme anlaşmazlığını gerekçe göstererek perşembe gününden itibaren Fransız kamu kuruluşu Engie'ye tüm gaz dağıtımını durdurmaya karar verdi.

Gazprom, mevcut sözleşmeler kapsamında temmuz ayında Engie'ye tedarik edilen gaz için tam ödeme almadığını açıkladı.

Tam ölçekli kesinti

Fransa'nın en büyük gaz tedarikçisi olan Engie, daha önce "bazı sözleşmelerin uygulanmasına" ilişkin bir anlaşmazlığa atıfta bulunarak, Rusya'dan sevkiyatın azaltılabileceği konusunda uyarmıştı.

Rusya'dan tam ölçekli kesintinin, son haftalarda Rus gazının Avrupa'ya akışındaki düşüşün ardından gelmesi dikkat çekiyor.

Paris: Gazı, savaş silahı gibi kullanıyorlar

Fransa Enerji Bakanı Agnes Pannier-Runacher, France Inter radyosuna verdiği demeçte, "Rusya, gazı bir savaş silahı gibi kullanıyor." dedi.

Uzun zamandır Rus gazına Almanya gibi komşularından daha az bağımlı olan Fransa, yine de alternatifler bulmak için aceleci davranıyor ve diğer tedarikçilerden ithalatı artırıyor.

Fransa ile Cezayir arasında görüşmeler yapılıyor

Financial Times'ın haberine göre, Engie, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un geçen hafta Cezayir'e yaptığı ziyaretin ardından ara dönem sözleşmeler yoluyla gaz alımını artırmak için Cezayirli Sonatrach ile görüşmelerini sürdürüyor.

Macron'dan acil durum toplantısı

Öte yandan Macron, kış için doğalgaz arzı ve enerji planlamasını ele almak üzere cuma günü Ulusal Savunma Konseyi'ni toplayacak.

Fransa'da önümüzdeki kış için depolanan gazın seviyesi, kapasitenin yüzde 90'ına ulaştı.

"Duş almayın, bölgesel temizlik yapın"

Avrupa'nın enerji krizi, petrol fiyatlarındaki dalgalanmayla son haftalarda daha da kötüleşti.

Elektrik fiyatları artarken, Fransa'da enerji tasarrufu için "duş almak yerine bölgesel temizlik" yapılması çağrıları artıyor.