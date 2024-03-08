Gazze Sağlık Bakanlığı'ndan kan bağışı çağrısı Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı, tüm uluslararası kuruluşlardan Gazze'ye kan bağışında bulunmalarına yönelik çağrı yaptı.

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AA

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor.

Gazze'ye bomba yağdıran ve binlerce masumu öldüren İsrail, yardımlara da engel oluyor.

İsrail'in Gazze'ye uyguladığı bu soykırıma dünyadan sesler yükselmeye devam ederken, Gazze Sağlık Bakanlığı'ndan çağrı geldi.

Bakanlık, yaptığı yazılı açıklamayla Dünya Sağlık Örgütü, Uluslararası Kızılhaç Komitesi, Arap ve İslam ülkelerindeki Kızılay ve Arap Kan Transfüzyon Hizmetleri Otoritesi'nin de aralarında bulunduğu kuruluşlara seslendi.

Gazze halkı yerinden edildi, aç bırakıldı

Açıklamada, bu kuruluşlardan, Gazze'deki yaralı ve hastaların hayatının kurtarılması için tüm kan gruplarından kan ünitelerinin yanı sıra kan torbaları ve kan grubu test malzemeleri göndermeleri istendi.

Ayrıca Gazze halkının, yerinden edilmiş olmasına ve zorla aç bırakılmasına rağmen savaşın başından bu yana 40 bin üniteden fazla kan bağışında bulunduğuna dikkati çekildi.

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de devam eden saldırılarında sağlık sektörüne ağır darbe vuruyor.

Öldürülen sağlık personelleri

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının 6 Mart'ta taptığı açıklamaya göre, İsrail saldırılarında şu ana kadar 364 sağlık personeli öldürüldü, 269'u alıkonuldu, 155 sağlık kuruluşu yıkıldı,

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)