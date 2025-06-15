Gazze Şeridi'nde Babalar Günü: Kaybedilen babalar, yitirilen çocuklar

Haber Merkezi

Gazze Şeridi, İsrail'in devam eden bombardımanları altında bir kez daha Babalar Günü'nü derin bir hüzünle karşılıyor.

Yıkılan evler, kaybolan sevdikler ve sessizleşen kahkahalar, bölgedeki aileleri paramparça ederken, babalarını kaybeden çocuklar ve çocuklarını yitiren babalar, bu özel günde acının en ağır yüzüyle yüzleşiyor.

Yine de, Gazze'nin dirençli halkı, kaybettiklerinin anısını yaşatarak ve birbirine kenetlenerek umudu canlı tutuyor.

GAZZE'DE BURUK BABALAR GÜNÜ

Gazze'de Babalar Günü, savaşın gölgesinde buruk bir anlam taşıyor.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden yoğun saldırıları, binlerce aileyi parçaladı; babalarını kaybeden çocuklar ve çocuklarını yitiren babalar, bu özel günde tarifsiz bir özlemle baş başa.

BABALARINI KAYBEDEN ÇOCUKLAR

Gazze'de savaş, on binlerce çocuğu babasız bıraktı.

Filistin Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, 2023'ten bu yana devam eden çatışmalarda en az 15.000 çocuk yetim kaldı.

Uzmanlar, babasız büyüyen çocukların yaşadığı travmanın uzun vadeli psikolojik etkilerine dikkat çekiyor.

ÇOCUKLARINI KAYBEDEN BABALAR

Gazze'de çocuklarını kaybeden babaların acısı ise başka bir yara.

Filistin Sağlık Bakanlığı, savaşta hayatını kaybedenlerin en az yüzde 40'ının çocuk olduğunu bildiriyor.

Babalar Günü'nde, çocuklarının mezarları başında dua eden babalar, kaybettikleri evlatlarının anısını yaşatmaya çalışıyor.

GAZZE'DE DAYANIŞMA VE UMUT

Gazze'deki bu derin kayıplara rağmen, halk dayanışma ile ayakta kalmaya çalışıyor.

Yerel camilerde ve topluluk merkezlerinde düzenlenen anma etkinlikleri, babalarını ve çocuklarını kaybedenlerin bir araya gelerek acılarını paylaşmasını sağlıyor.

Uluslararası toplumdan gelen destek çağrıları da artıyor.

Birleşmiş Milletler, Gazze'deki sivillerin korunması ve insani yardımın artırılması için acil eylem çağrısı yaptı.

Ancak, bölgedeki abluka ve çatışmalar, yardım çalışmalarını zorlaştırıyor.