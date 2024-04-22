Gazze Şeridi’nde toplu mezar bulunmuştu: 73 ceset daha çıkarıldı

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi’ndeki sivillere yönelik acımasız saldırıları artarak devam ederken dünya, yaşanan vahşete sessiz kalıyor.
Son olarak bölgenin güneyindeki Han Yunus kentinde yer alan Nasır Hastanesi’nde bugün, İsrail güçleri tarafından öldürülen Filistinlilere ait toplu mezar bulunmuştu.
73 ceset daha çıkarıldı
Yaşanan insanlık dramının ardından Gazze'deki Sivil Savunma İdaresi'nden yapılan açıklamada, Nasır Hastanesi kompleksindeki toplu mezardaki arama çalışmalarına ilişkin bilgi verildi.
Açıklamaya göre, toplu mezardan 73 ceset daha çıkarıldı.
Toplam ceset sayısı 283'e yükseldi
Hastane kompleksinde 20 Nisan'dan beri devam eden arama kurtarma faaliyetleri kapsamında toplu mezardan çıkarılan ceset sayısı 283'e yükseldi.
Ekipler, arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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