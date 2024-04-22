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Gazze Şeridi’nde toplu mezar bulunmuştu: 73 ceset daha çıkarıldı

Gazze Şeridi’nde toplu mezar bulunmuştu: 73 ceset daha çıkarıldı İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinden çekilmesinin ardından Nasır Hastanesi kompleksinde bulunan bir toplu mezardan 73 cesedin daha çıkarıldığı belirtildi.