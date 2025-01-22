Gazze Şeridi’ndeki Eğitim Bakanlığı: Okulların yüzde 85’i kullanılamaz halde

İHA

İsrail’in 15 ay boyunca sürdürdüğü saldırılar nedeniyle Gazze Şeridi’nde neredeyse taş taş üstünde kalmazken, Gazze Şeridi’ndeki Eğitim Bakanlığı, acı bilançoyu açıkladı..

Bakanlık, dünyanın İsrail'e "öldürmesine, yıkmasına ve yakmasına" ve İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmemiş zulümler yapmasına izin verdiğini belirtti.

OKULLARIN YÜZDE 95'İ HASAR GÖRDÜ

İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'deki okulların yüzde 95'inin hasar gördüğünü belirterek, okulların yüzde 85’inin kullanılamaz halde olduğunu açıklayan Bakanlık, saldırılarda okul çağındaki yaklaşık 15 bin çocuğun ve eğitim sektöründe çalışan 800 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Bakanlık, ayrıca saldırılar nedeniyle Gazze’deki çocukların 2023/2024 ve 2024/2025 eğitim-öğretim yıllarının büyük kısmında ders işleyemediklerini açıkladı.

TOPLAM CAN KAYBI

Öte yandan İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana düzenlediği saldırılarda toplam can kaybı 47 bin 161'e, yaralı sayısı ise 111 bin 166'ya ulaştı.