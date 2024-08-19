Gazze'de 11 aylık acı tablo: 16 bin 480 çocuk İsrail saldırısında öldü Gazze Medya Ofisi, 7 Ekim 2023'ten bu yana yaklaşık 16 bin 480 Filistinli çocuğun İsrail saldırılarında öldüğünü açıkladı. Çocukların 35'inin çocuğun açlık nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.

AA

Dünyanın gözü önünde Gazze halkı yok oluyor...

Katil İsrail ordusu Gazze'yi yakıp yıkarken her geçen dakika bilanço ağırlaşıyor.

Gazze'deki hükümetin medya ofisi, İsrail saldırılarının çocuklarına etkisine ilişkin bilgiler paylaştı.

16 BİN 480 ÇOCUK ÖLDÜRÜLDÜ

Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail es-Sevabite, "İsrail, Filistinli çocuklara karşı kasıtlı olarak katliamlar gerçekleştiriyor ve geçen 7 Ekim'den bu yana yaklaşık 16 bin 480 Filistinli çocuğu öldürdü" dedi.

İsrail'in kasıtlı olarak çocukları hedef aldığını dile getiren Sevabite, şunları söyledi:

Hayatını kaybedenlerin arasında, savaş sırasında doğup öldürülen 53'ü erkek, 62'si kız 115 bebek var. Bunların da 7'si Gazze'nin kuzeyinden, 26'sı Gazze'den, 62'si Deyr el-Belah'tan, 11'i Han Yunus'tan ve 9'u da Refah'tan.

ÇOCUKLARIN 35'İ AÇLIK SAVAŞININ KURBANI

Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana 35 çocuğun açlık nedeniyle yaşamını yitirdiğine dikkat çeken Sevabite, halihazırda 3 bin 500 çocuğun da açlık, kötü beslenme ve İsrail'in sürdürdüğü saldırıları ve kısıtlamaları nedeniyle ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu vurguladı.

Gazze'de 17 binden fazla Filistinli çocuğun anne-babasız veya ikisinden biri olmadan yaşadığını, bu çocukların ebeveynlerinin veya ikisinden birinin İsrail saldırılarında hayatını kaybettiğinin altını çizdi.

Sevabite, "İşgalci İsrail, Filistinli anne-babaları çocuklarının gözleri önünde öldürdü. Çocukların psikolojik durumlarını veya küçük yaşlarını dikkate almadı" diye ekledi.

CİDDİ PSİKOLOJİK ETKİLERİ VAR

İsrail ordusunun sınır kapılarını kontrol altına alması ve insani yardım girişini büyük ölçüde engellemesi nedeniyle başta Gazze'nin kuzeyi olmak üzere Gazze Şeridi'nde yiyecek, su, ilaç ve hijyen malzemesi eksikliği yaşanıyor.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, Birleşmiş Milletler (BM) kurumları, Gazze'deki savaşın Filistinli çocuklar üzerinde ciddi psikolojik etkileri olduğu konusunda uyarıda bulunuyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam 40 bin 139 Filistinli hayatını kaybetti, 92 bin 743'ü de yaralandı.

Enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu biliniyor.

İsrail güçleri, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumlarını hedef alarak sivil altyapıyı da tahrip ediyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)