Gazze'de 2 bebek daha hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırı ve ablukası sürüyor...

Kentte, İsrail saldırıları ve açlık politikaları yüzünden 65 binden fazla insan yaşamını yitirdi.

Bu soykırım politikalarının son kurbanı ise 3 aylık Habibe Ebu Şaer ve 8 aylık Saeed al-Şahrit isimli iki bebek oldu.

3 AYLIK HABİBE AÇLIKTAN ÖLDÜ

İsrail’in yoğun kuşatma ve kısıtlamalarla temel gıda erişimini engellediği Gazze Şeridi’nde, 3 aylık Habibe Ebu Şaer isimli bebek, yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti.

Şaer’in naaşı, Han Yunus’taki Nasır Hastanesi’ndeki cenaze işlemlerinin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

8 SAEED, İSRAİL ABLUKASI NEDENİYLE TEDAVİYE ERİŞEMEDİ

Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi’nde, 8 aylık Saeed al-Şahrit için cenaze töreni düzenlendi.

Doğuştan beyin kistiyle mücadele eden al-Şahrit’in yurt dışında acil tedavi görmesi gerekiyordu.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Ancak İsrail’in ablukası nedeniyle gerekli tıbbi cihazların ve gıdaların girişine izin verilmemesi, ayrıca sınır kapılarının kapalı olması sebebiyle tedaviye erişemeyen bebek yaşamını yitirdi.