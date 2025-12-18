Gazze'de 29 günlük bebek soğuktan hayatını kaybetti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gazze'de ölümün her türlüsü yaşanıyor...

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında, 70 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Hayatta kalan Filistinliler ise açlık ve aşırı soğuklarla mücadele ediyor.

İsrail saldırıları sonucu evsiz kalıp çadırlara sığınmak zorunda kalan Filistinli ailelerin bebekleri de şiddetli soğuk nedeniyle ölüm tehlikesiyle karşı karşıya.

29 GÜNLÜK BİR BEBEK YAŞAMINI YİTİRDİ

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, 29 günlük Gazzeli bebek Said Esad Abidin'in, bölgede etkili olan şiddetli soğuk nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

GAZZE'YE TAŞINABİLİR EV GİRİŞİ İÇİN ÇAĞRI

Nasır Hastanesi Pediatri Bölümü Başkanı Doktor Ahmed el-Ferra, özellikle prematüre bebeklerin bölgedeki şiddetli soğukla mücadele edemeyeceklerini belirtirken Gazze'ye prefabrik ve taşınabilir evlerin girişi için gerekli baskının yapılması çağrısında bulundu.

GAZZE'DE 13 KİŞİ SOĞUKTAN HAYATINI KAYBETTİ

Ahmed el-Ferra, bölgedeki barınma sorununun çözülmemesinin soğuk kaynaklı bebek ölümlerinde artışa sebep olacağının altını çizdi.

Açıklamada şiddetli soğuklardan dolayı Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısının 13'e yükseldiği belirtildi.

CAN KAYBI 70 BİNİ AŞTI

İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybı ise 70 bin 668'e, yaralı sayısı 171 bin 152'ye ulaştı.