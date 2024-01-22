Gazze'de 40 kişi, Nasır Hastanesi yerleşkesinde defnedildi Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Nasır Hastanesi yerleşkesinde kazılan toplu mezara 40 kişiyi defnetmek zorunda kaldık" denildi.

AA

İsrail'in saldırılarında katledilen Filistinlilerin defin işlemleri sürüyor.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki hastanenin bahçesi mezarlığa çevrildi.

Filistinliler, öldürülen 40 sivili hastane yerleşkesindeki toplu mezara defnetmek zorunda kaldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail ordusunun Han Yunus'taki sığınma merkezlerine düzenlediği saldırılarda ağır yaralananların Nasır Hastanesi'ne getirildiğini belirtti.

Hastane yerleşkesinde mezar kazdılar

Vurulan merkezlerden gelen yaralıların çok olmasından dolayı Nasır Hastanesi'ndeki ameliyat ve yoğun bakım odalarının yetersiz kaldığını aktaran Kudra, şöyle dedi:

Vatandaşlar, Nasır Hastanesi yerleşkesinde kazılan toplu mezara 40 kişiyi defnetmek zorunda kaldı.

Filistinlilerin, İsrail ordusunun Han Yunus kentine yönelik sürdürdüğü ağır bombardımanı sebebiyle mezarlıklara gidemedikleri ve cenazelerini Nasır Hastanesi yerleşkesinde toprağa vermek zorunda kaldıkları kaydedildi.

30 bin Filistinliyi hedef aldılar

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail'in Han Yunus'taki 5 sığınma merkezinde 30 bin Filistinliyi hedef aldığını açıklamıştı.

Medya Ofisi açıklamasında, İsrail'in bu merkezlerin güvenli olduğunu iddia edip insanları buraya sığınmaya davet ettiği, daha sonra da buralarda katliamlar gerçekleştirdiğine dikkat çekilmişti.

İsrail'in kanlı saldırıları

İsrail'in, Aksa Üniversitesi, üniversite fakültesi, Halidiye Okulu, El-Mevasi Okulu ve Han Yunus Sanayi barınma merkezlerini doğrudan hedef alarak saldırılar düzenlediği aktarılan açıklamada, çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı vurgulanmıştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)