Gazze’de 6 yaşındaki Zeyn, ağır sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor

İsrail'in ablukası altındaki Gazze'de acı tablo her geçen gün derinleşirken, bölgeden yürek parçalayan kareler de gelmeye devam ediyor.

Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdüren İsrail'in bölgeye gıda yardımlarının girişine de izin vermemesiyle, masum siviller açlık ile de mücadele ediyor.

TÜMÖR VÜCUDUNDA HIZLA BÜYÜYOR

Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Şati Mülteci Kampı’ndan ailesiyle birlikte orta kesimdeki Bureyc Kampı’na sığınan 6 yaşındaki Zeyn Usame el-Hilis, şiddetli yetersiz beslenmenin ardından vücudunda hızla büyüyen bir tümör nedeniyle kritik durumda bulunuyor.

İMKANLAR SON DERECE KISITLI

Nefes darlığı şikâyetiyle Deyr el-Belah’taki Aksa Şehitleri Hastanesi’ne kaldırılan Zeyn’e, imkânların son derece kısıtlı olduğu ortamda müdahale edilmeye çalışılıyor.

GAZZE'DE İNSANİ KRİZ

Zeyn’in yaşadığı durum, savaşın gölgesinde ağırlaşan sağlık krizleri ve yetersiz beslenme nedeniyle benzer tehlikelerle karşı karşıya kalan yüzlerce çocuğun dramını yansıtıyor.