Gazze'de 600 bin kişi kıtlık nedeniyle ölüm riskiyle karşı karşıya İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyi başta olmak üzere dört bir yanında yüz binlerce insan açlıkla karşı karşıya kaldı.

AA & Ensonhaber

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne havadan, karadan ve denizden düzenlediği yoğun saldırılar sürüyor.

Saldırılarda en az 11 bini çocuk, 7 bin 500'ü kadın olmak üzere 26 bin 83 Filistinli hayatını kaybetti, 64 bini aşkın kişi de yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip edildi.

600 bin kişi ölüm riskiyle karşı karşıya

İsrail'in elektrik ve su tedariki ile yardım ve yakıt girişini kesmesi nedeniyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı Gazze'de halk insani felaket yaşıyor.

Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sağlık Bakanlığı'nın sözcüsü Eşref el-Kudra, konuya dair açıklamada bulundu.

Eşref el-Kudra, Gazze'nin kuzeyinde İsrail bombardımanı ve salgın hastalıkların yanında kıtlığın da baş gösterdiğini ve yaklaşık 600 bin kişinin ölüm riskiyle karşı karşıya olduğunu ifade etti.

Binlerce Filistinli tek lokma yemeden günler geçiriyor

Bölgedeki Filistinlilerin çoğunluğu güvenli ve temiz gıda bulamama nedeniyle ciddi bir açlık sorunu yaşıyor.

Bir deri bir kemik kalmış bedenleri ve çökmüş gözleriyle Gazzeliler hayatta kalma için yiyecek sağlamanın yollarını arıyor.

İsrail'in yardımlarının girişini dahi engellediği kuzey kentleri başta olmak üzere Gazze Şeridi'nde İsrail kuşatmasının yoğunlaşması nedeniyle Filistinliler yiyecek olarak yabani bitki ve hayvan yemine başvurmak zorunda kalıyor.

Binlerce Gazzeli ise yiyecek bulamadığı için tek bir lokma bile yemeden günler geçiriyor.

Aç kalan sokak hayvanları defnedilemeyen cesetleri yemeğe başladı

İsrail'in aralıksız sürdürdüğü saldırıların yoğunluğu nedeniyle sokaklarda kalan ve gömülemeyen cesetler açlıkla burun buruna kalmış köpekler ve diğer hayvanlar tarafından yenilmeye başlandı.

İsrail saldırısında Gazze Şeridi'nde öldürülen Filistinlilerin cansız bedenlerini sokak hayvanlarının yediği görüntüler sosyal medyada infiale neden olmuştu.

Sosyal medyada yer alan ve Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta kayda alındığı belirtilen görüntülerde İsrail saldırısında öldürülen bazı Filistinlilerin cesetleri görülüyor.

Açlık bulaşıcı hastalıkların yayılmasına neden oluyor

Çocuklar başta olmak üzere Filistinliler yetersiz beslenmeden muzdarip, bu da bağışıklığın zayıflamasına ve bulaşıcı hastalıkların yayılmasına neden oluyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) geçen kasım ayında yaptığı açıklamada İsrail'in uyguladığı abluka nedeniyle Gazze Şeridi'nde yaşayan herkesin gıda güvensizliği yaşadığını duyurdu.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Sözcüsü Christian Lindmeier de yaptığı açıklamada, "Hastanelerde ve ameliyathanelerde su ve yemek için yalvaran hastalarımız var. Barınaklarda günü nasıl geçireceğini bilmeyen insanlar var. Yetersiz beslenen ve aşırı açlık çeken kişiler, bedenlerinin zayıf düşmesi problemiyle karşılaşıyor. Vücut zayıfladığında hastalıklara çok kolay yakalanıyor" sözlerine yer vermişti.

Bir lokma yiyecek için ölüm yolculuğu

Büyük çoğunluğunun açlıkla karşı karşıya kaldığı Gazzeliler yiyecek elde etmek için çıktıları yolculuklarda, İsrail güçleri tarafından topçu atışlarıyla hedef alınarak öldürülüyor.

İsrail ordusu saldırıların başından bu yana bölgede Filistinlilerin birkaç ekmek alabilmek için kapılarında sıra oldukları fırınları vurmuştu.

İsrail'in saldırıları sürdükçe yaşam koşullar kötüleşti ve Gazzeliler arasında açlık sorunu şiddetlendi.

Yardımlar birçok bölgeye ulaşmıyor

Dünya Gıda Programı (WFP) ekiplerinin gıda ihtiyacının büyük olduğu Gazze Şeridi'nin çoğu bölgesine düzenli olarak ulaşamadığını açıkladı.

WFP'nin açıklamasında, "Kıtlığı önlemek için insanların açlık çektiği Gazze'nin her bölgesine güvenli ve düzenli erişime ihtiyacımız var. Yeni yılda şu ana kadar her gün daha fazla Dünya Gıda Programı kamyonu Gazze'ye geçebiliyor ancak Gazze'nin gıda ihtiyacının büyük olduğu çoğu bölgesine düzenli olarak ulaşamıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Birleşmiş Milletler daha önce Gazze Şeridi'nde 2,3 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu konusunda uyarıda bulunmuştu.

Yabani bitkiler ve hayvan yemi

Gazze Şeridi'nin kuzey bölgelerinde gıda sıkıntısı yaşanması nedeniyle insanlar gıdaya alternatif olarak tarım alanlarından yabani bitkileri, özellikle de besin açısından büyük faydalar sağlayan ebegümeci bitkisini toplamaya yöneldi.

Gazze'de şu anda hala az miktarda un veya öğütülmemiş buğday bulunduran bazı aileler dışında ekmek ve pirinç gibi temel gıda maddelerini bulmak zor.

Gazze'nin kuzeyindekiler hayvan yemi ve mısır tanelerini öğüterek ekmek yapmaya ve çocuklarını beslemeye başladı.

Görgü tanıklarının verdiği bilgilere göre insan sağlığına zararlı maddelerden yapılan bu kirli tahıllar savaş nedeniyle kötü şartlarda depolanırken yüksek nem nedeniyle ortaya çıkan böceklerle dolu ancak bölge sakinleri ekmek yapmak ve hayatta kalmak için onu kullanmak zorunda kalıyor.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye kasabasından 30'lu yaşlarındaki Hayil Yagi, AA'ya yaptığı açıklamada, özellikle temel gıda maddelerinin temini konusunda bu bölgede durumun çok zor olduğunu söyledi.