Gazze'de 700 binden fazla kişi zorla yerinden edildi Birleşmiş Milletler, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde son 10 günde 700 binden fazla kişinin evini geride bırakıp göç ettiğini açıkladı.

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AA

İsrail, Gazze'de binlerce kişiyi yerinden etti.

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde son 10 günde yaşananları aktardı.

İsrail'in saldırıları ve "tahliye" uyarıları nedeniyle aralarında çocuk, yaşlı ve engellilerin de olduğu Gazze'nin güneyinde 600 bin, kuzeyinde de 100 binden fazla Filistinlinin yerinden edildiğine işaret edildi.

İsrail saldırıları yoğunlaştırdı

Açıklamada, "İsrail güçleri yerinden edilmişleri riske atmayı bırakmalı ve bunun yerine mümkünse temel ihtiyaçlarını karşılamalı, insani yardımın ve diğer yaşam gereksinimlerinin girişini ve dağıtımını kolaylaştırmalıdır." ifadelerine yer verildi.

İsrail ordusu, 7 Mayıs'ta yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusunda kara saldırıları başlatmıştı.

Refah'taki kara saldırılarını 10 Mayıs'ta genişleten İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyinde de başta Cibaliya bölgesi başka olmak üzere saldırılarını yoğunlaştırdı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)