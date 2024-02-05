Gazze'de acı bilanço! Can kaybı 27 bin 478’e yükseldi İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırıları 122 gündür devam ederken hayatını kaybedenlerin sayısının 27 bin 478'e yükseldiği ve yaralananların sayısının 66 bin 635'e ulaştığı duyuruldu.

İHA

7 Ekim'den bu yana İsrail ordusunun saldırıları altında olan Gazze'de durum her geçen gün ağırlaşıyor..

İsrail, hedef gözetmeksizin hastane, çadır, cami gibi sığınma alanlarını bombalamaya devam ediyor.

Bölgedeki sivillere yönelik sürdürülen saldırılar nedeniyle can kaybı da artıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 113 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 205 kişinin ise yaralandığı duyuruldu.

Can kaybı 27 bin 478'e yükseldi

Açıklamada ayrıca, saldırıların başladığı 7 Ekim tarihinden bu yana hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 27 bin 478’e, yaralananların sayısının ise 66 bin 835’e yükseldiği aktarıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)