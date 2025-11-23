Gazze'de acı bilanço: Can kaybı 69 bin 756’ya yükseldi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de can kaybı her geçen gün arıyor...

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'ndeki son duruma ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

SON 24 SAATTE 23 CAN KAYBI

Açıklamada, İsrail’in saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalar ile enkazdan yeni çıkartılan cenazelere ilişkin son veriler paylaşıldı.

İsrail saldırılarıyla, son 24 saatte 23 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 83 kişinin de yaralandığı bildirildi.

TOPLAM CAN KAYBI 69 BİN 756'YA YÜKSELDİ

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana düzenlenen saldırılarda ise 339 kişinin öldüğü, 871 kişinin yaralandığı, enkaz altından da 574 kişinin cesedinin çıkarıldığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başladığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 69 bin 756'ya, yaralıların sayısının 170 bin 946'ya yükseldiği aktarıldı.

NE OLMUŞTU

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.