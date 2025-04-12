Gazze'de acı tablo: Açlık krizi derinleşiyor

AA

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları aralıksız bir şekilde sürüyor...

Gazze'ye bomba yağdıran İsrail, kadın, çocuk ve yaşlı demeden masum sivilleri hedef alıyor.

50 binden fazla masumun hayatını kaybetmesine neden olan İsrail, Gazze'yi açık hava hapishanesine çevirerek, yardım girişlerine de müsaade etmiyor.

AÇLIK KRİZİYLE BAŞ BAŞALAR

Bu nedenle Gazze'de yaşayanlar, açlıkla baş başa kalmış durumda...

Bazı zamanlarda hayır kurumların dağıttığı yemekler, umut olsa da uzun vadede yeterli olmuyor.

İNSANİ KRİZ DERİNLEŞİYOR

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) İletişim Direktörü Juliette Touma, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana sınır kapılarını kapatması nedeniyle temel ihtiyaç malzemelerinin tükenmek üzere olduğunu ve Gazze'nin şiddetli açlık tehlikesinin eşiğinde olduğunu duyurdu.

İNSANİ YARDIMLARIN GİRİŞİNİ DURDURMA KARARI

İsrail, Hamas ile sağlanan ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşamasının sona ermesinin ardından 2 Mart'tan itibaren Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişini durdurma kararı aldı.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde yaklaşık 2 milyon kişi yerinden edildi. Sivil altyapıyı ve hastaneleri de hedef alan İsrail, Gazze'de insani bir felakete neden oldu.

Bölgeye su ve elektrik tedarikinin kesilmesi ve sınır kapılarının kapalı tutulması Gazze'deki Filistinlilerin yaşadığı zor şartları daha da derinleştiriyor.

GAZZELİ ÇOCUKLARIN 'AÇLIK KRİZİ' İLE MÜCADELESİ

Açlık krizi ile mücadele eden binlerce Gazzeli çocuktan biri olan 13 yaşındaki Filistinli çocuk Mohammed Ali Henniye, yetersiz beslenmeye bağlı vücut zayıflığı sorunlarıyla Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda yaşam mücadelesi veriyor.

Ayrıca, Deyr Belah'ta yaşayan 4 aylık bebek Savvar Aşur ve 4 yaşındaki Razan Abu Zaher de yetersiz beslenmeye bağlı vücut zayıflığı sorunları nedeniyle Aksa Şehitleri Hastanesi'nde yaşam mücadelesi veriyor.