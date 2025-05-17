Haber Merkezi
Gazze'de soykırımın sonu gelmiyor.
İsrail, Ekim 2023'ten bu yana gerçekleştirdiği saldırılarına devam ediyor.
Bölgede yaşayan masum siviller, kıtlık, susuzlukla yaşam savaşını sürdürürken, can kayıpları vermeye de devam ediyor.
KÜÇÜK KIZINI SON KEZ ÖPTÜ
Acı haykırışlar yükselen Kuzey Gazze'de son olarak gece boyu süren saldırılarda, bir küçük kız daha ağır şekilde yaralanarak hayatını kaybetti.
Gözyaşları içerisinde, kucağındaki yavrusuna sarılan babanın o anları, kameralara yansıdı.
Acılı baba, kolları arasındaki küçük kızını son kez ayağından öptü ve ebediyete uğurladı.
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