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Gazze'de acılı baba saldırıda yaralanan kızını son kez öptü

Gazze'de acılı baba saldırıda yaralanan kızını son kez öptü Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki saldırıları sürerken can kayıpları geçen her dakika artıyor. Saldırının ardından kızını kaybeden bir baba, kucağındaki yavrusunu ayağından öperek acı içerisinde, son yolculuğuna uğurladı.