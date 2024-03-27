Gazze'de açlık derinleşiyor: Filistinli üçüz bebekler, ölüm tehlikesi altında Melek, Hıdır ve Mustafa, İsrail ablukası nedeniyle yeterli beslenemiyor. Bebeklerin annesi, çocuklarının kemiklerini güçlendirmek için yemek bulamadıklarını söyledi.

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AA & Ensonhaber

İsrail ordusunun hedef aldığı aileler arasında Avad Ailesi de bulunuyor.

Saldırı sonucu evi yıkılan aile, çareyi Şifa Hastanesi çevresine sığınmakta buldu.

Üçüzleriyle birlikte yaşam mücadelesi veren Nüzha Avad, İsrail'in hastaneye düzenlediği saldırıların ardından ise çocuklarıyla birlikte güneye göç etmek zorunda kaldı.

Üçüz bebekler beslenemiyor

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten beri saldırılarını sürdürdüğü ve yardım girişini engelleyerek halkı açlığa sürüklediği Gazze Şeridi'nde, üçüz bebekler Melek, Hıdır ve Mustafa Avad yetersiz beslenme ve sağlık hizmetinden yoksun bırakılma nedeniyle ölüm tehlikesi ile karşı karşıya kaldı.

Hayatta kalma mücadelesi

Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'na sığınan Filistinli anne Avad ve bebekleri, son derece zor insani koşullar altında hayatta kalma mücadelesi veriyor.

Üçüz bebeklerin annesi Nüzha, bebeklerin savaştan 2 ay önce doğduğunu, şu an 8 aylık olduklarını söyledi.

İlaç eksikliği yaşanıyor

"9'uncu aya giriyorlar" diyen anne, sözlerine şöyle devam etti:

Yetersiz beslenme nedeniyle her birinin ağırlığı yaklaşık 2 kilodan biraz fazla. Biz Gazze'deyken üçüzlerde iltihap ile ciddi su kaybı vardı. Hastanın Dostları ile Kemal Adnan hastanelerine sevk edildiler.



Birden fazla defa tedavi için hastaneye sevk edildiler. Hastanelerde tedavilerini tamamlamaları için yeterli ilaç yok.



Çocuklara yemek bulmak için geldik. 8 aylık çocuğun ağırlığı 8 kilo olmalı, bunların ağırlığı 2 kilo.

"Görüyor musun, bacak yok"

Çocukların kemiklerini güçlendirmesi için pişirecekleri hiçbir yemekleri olmadığını belirten Nüzha Avad, şu ifadeleri kullandı:

Görüyor musun eli nasıl? Bu, 8 aylık çocuğun kolu mu? Görüyor musun, bacak yok.



Bunların yaşlarındakilerin dizlerinin üzerinde emeklemeye başlaması lazım. Bu yaşlardakilerin yürümesi lazım.



Gazze şehrinde kelimenin tam anlamıyla ölüm var. Yolda gördüğümüz ölüm ise ikinci bir ölümdü.

"Çocuklar yiyecek içecek istiyor ama hiçbir şey yok"