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    Gazze'de apartman yangını: 21 ölü

    Gazze'de apartman yangını: 21 ölü

    Gazze Şeridi’nde bir apartmanda çıkan yangında 21 kişi hayatını kaybetti.
    • 18.11.2022 - 00:18
    • Güncelleme : 18.11.2022 - 00:36
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    Gazze Şeridi’nin Tel Al-Zaatar bölgesindeki bir apartmanda yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesi ile 21 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.

    Seyahatten dönüşü kutladıkları sırada yangın çıktı

    İHA'nın haberine göre; yerel kaynaklar, aile üyelerinden birinin seyahatten dönüşünü kutlayan Abu Raya ailesinin evinde yangın çıktığını belirtti. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Gazze'de apartman yangını: 21 ölü - VİDEO

    Türkiye'den baş sağlığı mesajı

    Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Gazze’de Cebaliye mülteci kampındaki bir binada 17 Kasım gecesi çıkan yangın sonucu aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı büyük bir üzüntüyle öğrenilmiştir. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, aileleri ile kardeş Filistin halkına ve Filistin Devleti’ne baş sağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

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