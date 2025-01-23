Gazze'de ateşkes sonrası son durum

AA

İsrail, Gazze'de bir yılı aşkın süredir yaşlı, kadın ve çocuk demeden masum sivilleri hedef aldı..

Zalim politikalarını sürdüren İsrail, adeta bir soykırım gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz haftalarda yaşanan dikkat çeken gelişmede ise, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldı.

SON ANA KADAR SALDIRDI

Ateşkes anlaşması, İsrail hükümeti tarafından da onaylanmıştı.

Ancak, ateşkese dakikalar kala İsrail ordusu, Gazze'ye hava saldırısı düzenledi.

Saldırılarda birçok masum can daha yaşamını yitirdi.

ATEŞKES YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Taraflar arasında onaylandıktan sonra İsrail savaş kabinesi ve İsrail hükümeti tarafından da onaylanan anlaşma, 19 Ocak tarihinde saat 12.15 itibarıyla resmen yürürlüğe girdi.

KATAR SEVİNDİREN HABERİ DUYURMUŞTU

Öte yandan Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari ateşkesin başlamasıyla ilgili belirsizlikler üzerine X hesabından paylaşımda bulunmuştu.

Katarlı yetkili, Hamas'ın silahlı kolu İzzeddin el-Kassam Tugaylarınca serbest bırakılacak 3 esirin isimlerinin İsrail tarafına gönderildiğini, salıverileceklerden 2 kişinin Romanya ve İngiltere vatandaşlığının da olduğunu aktarmıştı. Ensari, açıklamasında Gazze Şeridi'nde ateşkesin başladığını teyit ettiklerini kaydetmişti.

ATEŞKES SONRASI GAZZE'DEN KARELER

Hamas ile İsrail arasında varılan mutabakatın ve Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından Gazze'nin kuzeyinde yer alan er-Reşid Caddesi'nde Filistinliler, sahil bölgesinde sığındıkları çadırlarda günlük yaşamlarını sürdürüyor.