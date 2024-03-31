Gazze'de ateşkes umudu mu doğuyor? İsrail heyeti Kahire'ye vardı Mısır'ın başkentinde, Kahire'de, İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes görüşmeleri sürmekte. Al Qahera News isimli Mısır kaynaklı bir haber ajansının aktardığına göre, rehinelerin değişimi üzerine müzakereler yapmak üzere bir İsrail delegasyonu Kahire'ye ulaşmış bulunuyor.

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İsrail'in 7 Ekim'den beri abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürerken ateşkes umudu da devam ediyor.

Bir İsrailli heyetin, Tel Aviv ile Hamas arasındaki tutsak değişimi ve Gazze'deki ateşkesi ele almak üzere Mısır'a gideceği önceden açıklanmıştı.

İsrailli grup Kahire'ye vardı

Al Qahera News'e göre, Mossad, İsrail'in iç güvenlik ajansı Shin Bet ve askeri istihbaratın temsilcilerinden oluşan bir İsrailli heyet, rehine takası müzakereleri için pazar günü Kahire'ye vardı.

Hamas ve İsrail arasındaki ateşkes ve esir değişimi görüşmeleri

Mossad Şefi David Barnea'nın liderlik ettiği İsrailli delegasyon, tutsakların serbest bırakılması konusunda görüşmelerin yeni bir turu için 19 Mart'ta Katar'ın başkenti Doha'ya gitmişti.

İsrail medyası, Mossad Şefi'nin liderliğindeki delegasyonun Doha'ya varışıyla birlikte Hamas ile Tel Aviv arasındaki tutsak değişimi görüşmelerinin resmen başladığını bildirdi.

İsrailli heyette, İç Güvenlik Ajansı Shin-Bet (Shabak) Başkanı Ronen Bar ve İsrail ordusunun kayıp ve kaçırılan kişilerle ilgili dosyayı yöneten Nitzan Alon da bulunuyordu.

Müzakereler 2 hafta sürebilir

Haaretz gazetesine göre, İsrail'in ateşkes ve esir değişimine ilişkin müzakereleri, arabulucular olmadan doğrudan Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar ile gerçekleştireceği iddia edildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonuna göre, müzakereler yaklaşık iki hafta sürebilir.

İsrail medyasında, Mossad Şefi David Barnea'nın delegasyona başkanlık ettikten sonra aynı gün ülkesine döndüğüne dair haberler yayınlandı.