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AA & Ensonhaber

Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının dördüncü turunda Gazze'den serbest bırakılan 3 İsrailli esir karşılığında İsrail hapishanelerinden 183 Filistinli esir serbest kaldı.

19 Ocak'ta başlayan esir takaslarında serbest bırakılan İsrailli esir sayısı 13'e, Filistinli esir sayısı da 583'e yükseldi.

İKİNCİ AŞAMA ABD'DE GÖRÜŞÜLECEK

Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile görüşme gerçekleştirdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada Netanyahu ve Witkoff'un Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşamasına ilişkin müzakerelerin ateşkesin devreye girmesinin 16'ncı günü olan 3 Şubat Pazartesi günü ABD'nin başkenti Washington'da başlaması konusunda mutabık kaldığı aktarıldı.

Hafta başında yapılacak toplantıda İsrail'in pozisyonunun ele alınacağı kaydedildi.

Witkoff'un daha sonra Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve üst düzey Mısırlı temsilcilerle heyetlerin görüşmeleri ve müzakerelerin ilerletilmesi için atılacak adımları ele alacağı ifade edildi.

NETANYAHU, ABD'YE UÇACAK

Netanyahu'nun bugün ABD'ye uçarak Trump ile görüşeceği; Gazze, esirler ve İran ekseninin tüm unsurlarıyla yaşanan çatışma konularını ele alacağı bildirilmişti.