Gazze'de ateşkesten beri 93 can kaybı

Gazze Şeridi’nde ateşkese rağmen İsrail saldırıları devam ediyor; saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 93’e, yaralı sayısı ise 324’e ulaştı.

Yayınlama Tarihi: 26.10.2025 14:45
  • Gazze'de ateşkese rağmen İsrail saldırıları sürüyor ve 93 kişi hayatını kaybetti.
  • Yaralı sayısı 324’e ulaştı.
  • Toplam ölü sayısı 68 bin 519, yaralı sayısı 170 bin 382 oldu.

Gazze Şeridi’nde 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusunun saldırıları devam ediyor.

93 ÖLÜ, 324 YARALI

Filistin Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre, son 48 saatte İsrail saldırılarında 4 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Ateşkesin başladığı tarihten bu yana ölü sayısı 93’e, yaralı sayısı 324’e yükseldi.

Ekipler, son iki günde yapılan arama kurtarma çalışmalarında 15 kişinin cansız bedenine ulaştı.

TOPLAM CAN KAYBI 68 BİNİ GEÇTİ

Kayıp başvuruları üzerindeki incelemeler sonucunda 220 kişinin daha saldırılarda yaşamını yitirdiği belirlendi. Böylece 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de hayatını kaybedenlerin sayısı 68 bin 519’a, yaralı sayısı ise 170 bin 382’ye ulaştı.

