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Gazze'de bilanço ağırlaşıyor: Ölü sayısı arttı

Gazze'de bilanço ağırlaşıyor: Ölü sayısı arttı İsrail'in saldırısı altında olan Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 24 bin 448'e, yaralıların sayısı ise 61 bin 504'e yükseldi.