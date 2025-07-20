Gazze’de iki bebek daha açlığa yenik düştü

Gazze’de her geçen gün yeni bir insanlık dramı yaşanıyor.

İsrail’in aylardır sürdürdüğü abluka, hava saldırıları ve insani yardımları engellemesi, bölgedeki durumu her saat daha da vahim bir hale getiriyor.

Sivil yerleşim alanlarını hedef alan bombardımanlar, sağlık altyapısını çökertirken, temel yaşam malzemelerinin kıtlığı özellikle bebek ve çocukları ölüme sürüklüyor.

EN SAVUNMASIZ OLANLAR ÇOCUKLAR

Gazze, bugün artık sadece savaşın değil; açlığın, susuzluğun ve ilaçsızlığın pençesinde hayatta kalma mücadelesi veriyor.

İsrail’in sistematik baskısı altında yaşam savaşı veren milyonlarca Gazzeli arasında en savunmasız olanlar çocuklar.

Bu vahşetin son kurbanı ise Han Yunus kentinde yaşayan 3 aylık Yahya Fadi en-Neccar oldu.

YAHYA BEBEK AÇLIKTAN ÖLDÜ

Yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitiren küçük Yahya’nın cansız bedeni, annesinin gözyaşları arasında Şifa Hastanesi morguna getirildi.

İsrail’in kuşatması altında yaşamaya çalışan binlerce ailenin karşı karşıya kaldığı bu tablo, artık bir istisna değil.

RAZAN BEBEK DE HAYATA TUTUNAMADI

Gazze’de her geçen gün yeni bir bebek açlıktan ölüyor.

Deyr el-Belah kentinde ise, 4 yaşındaki Filistinli çocuk Razan Ebu Zahir de bebek maması eksikliği ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti.

"ACILARIN KALBİNDEN BİR ÇAĞRI BAŞLATIYORUZ"

Gazze'deki sağlık kuruluşları,İsrail'in yardım girişlerini engellemeye devam etmesi halinde bebek ölümlerinin artabileceği uyarısını haftalar öncesinden yapmıştı.

Şimdi ise bu uyarılar bir bir gerçekleşiyor.

Gazze Şehri’ndeki Rantisi Hastanesi Müdürü Cemil Ali, yaptığı yazılı açıklamada uluslararası topluma acil çağrıda bulundu:

“Gazze'deki acıların kalbinden acil bir çağrı başlatıyoruz. Bebek mamalarının tamamen tükenmesi nedeniyle, bebekler gerçek bir sağlık felaketiyle karşı karşıya. Hastanemize her gün yetersiz beslenme yaşayan onlarca çocuk getiriliyor ve elimizde tek bir paket mama bile kalmadı. Bu, bebekler için bir ölüm fermanı demek.”

"İLAÇ VE MAMA KALMADI"

Gazze'nin güneyinde yer alan Nasır Tıp Merkezi’nden Tahrir Çocuk ve Doğumevi Müdürü Dr. Ahmed el-Ferra da tabloyu daha da karanlık çiziyor:

“Prematüre ve hassas durumda olan bebekler için mama ve ilaç kalmadı. 48 saat içinde ciddi ölümler görebiliriz. Bu sadece bir uyarı değil, acı gerçeğin kapıda olduğunun ilanıdır.”

İSRAİL'İN ABLUKASI, SESSİZ BİR SOYKIRIMA DÖNÜŞTÜ

Gazze’de yaşananlar artık sadece savaşın sonuçlarıyla açıklanamaz bir boyuta ulaştı.

Sistemli bir şekilde uygulanan aç bırakma politikası, hastaneleri hedef alan saldırılar ve insani yardım geçişlerinin engellenmesi, bölgede bir halkı yok etmeye yönelik “sessiz bir soykırım”a dönüşmüş durumda.

Bugün bir mama, bir şırınga ya da bir kutu antibiyotik bulunamayan Gazze’de, İsrail’in abluka politikası insanlık suçu işlemeye devam ediyor.

Uluslararası toplumun suskunluğu, yaşanan bu büyük trajedinin ortaklarından biri hâline gelirken, Gazze’de anneler çocuklarını kucaklarında açlıktan kaybediyor.