Gazze'de bir bebek daha açlıktan öldü

İsrail'in, Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarılarıyla başlayan soykırımı sürüyor.

2 Mart tarihinde Gazze'ye yardım girişlerini kapatan İsrail, insanlık felaketinin yaşanmasına neden oldu.

Gazze'de açlıktan ölümler yaşanıyor...

İsrail'in bu açlık politikasının son kurbanı ise 2.5 aylık Eid Mahmoud Abu Jamma isimli bebek oldu.

YETERSİZ BESLENMEDEN HAYATINI KAYBETTİ

İsrail’in yoğun kuşatma ve kısıtlamalarla temel gıda erişimini engellediği Gazze Şeridi’nde, 2.5 aylık Eid Mahmoud Abu Jamma, yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Abu Jamma’nın naaşı, Han Yunus’taki Nasır Hastanesi’ndeki cenaze işlemlerinin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

CAN KAYBI 66 BİNE DAYANDI

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 65 bin 926'ya, yaralıların sayısının 167 bin 783'e yükseldiği kaydedildi.

ENKAZ ALTINDA BİNLERCE ÖLÜ OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR

Sağlık Bakanlığının açıklamasında ayrıca, Adli Tıp Kurumu'nun kayıp dosyası ve ihbarları değerlendirerek tamamladığı ve onayladığı verilerin ardından toplam can kaybına 300 kişinin daha eklendiği bilgisine yer verildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.