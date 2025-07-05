Gazze'de bir okul hedef alındı: Acılı babanın yürek burkan anları

Gazze'den yürek parçalayan görüntüler geliyor...

7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi'ni hedef alan İsrail, Gazze'de katliamlarını sürdürüyor.

Can kaybının giderek arttığı Gazze'de, insanlık dramı yaşanıyor.

SON 24 SAATTE 54 KİŞİNİN YARALANDIĞI BİLDİRİLDİ

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre son 24 saat içinde sözde insani yardım dağıtım faaliyetleri sırasında İsrail'in saldırıları sonucu 23 kişi yaşamını yitirdi, 54 kişi yaralandı.

Sözde yardım dağıtımlarında toplam can kaybı sayısı 743'e, yaralananların sayısı 4 bin 891'e yükseldi.

CAN KAYBI 57 BİN 338'E YÜKSELDİ

İsrail'in ateşkesi tek taraflı bozduğu 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 780'e, yaralı sayısı ise 23 bin 916'ya yükseldi.

Son verilerle birlikte İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 57 bin 338'e, yaralı sayısı ise 135 bin 957'ye ulaştı.

GAZZE'DE MASUM ÇOCUKLAR HEDEF ALINDI

İsrail ordusu, son olarak, Gazze'nin El Rıdvan Mahallesi'ndeki bir okulu hedef aldı.

Hava saldırısında çocuklar da dahil olmak üzere bir çok masum sivil hayatını kaybetti.

ACILI BABA, KIZINI SON YOLCULUĞUNA UĞURLADI

İsrail ordusunun okulu hedef aldığı hava saldırısında, küçük bir kız da şehit düştü.

Filistinli baba, İsrail'in hava saldırısında şehit düşen küçük kızını büyük üzüntü içerisinde son yolcuğuna uğurladı.