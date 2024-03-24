İsrail güçlerinin Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 170. günde devam ediyor.
Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in son 24 saatte 8 saldırı gerçekleştirdiği, 84 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 106 Filistinlinin ise yaralandığı bildirildi.
Saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısının 32 bin 226’ya, yaralananların sayısının ise 74 bin 518’e yükseldiği ifade edildi.
Deir El-Balah’ta bir ev hedef alındı: 11 ölü
İsrail güçleri, gece boyunca Deir El-Balah’a saldırı düzenledi. Saldırıda Alattar ailesine ait evin hedef alınması sonucu 11 Filistinlinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda sivilin de yaralandığı kaydedildi.
Yaralılar, Aksa Şehitleri Hastanesi'ne kaldırıldı. Filistinli yetkililer enkaz altında kalan sivillerin olduğunu ifade etti.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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