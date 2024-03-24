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Gazze’de can kaybı 32 bin 226’ya yükseldi

Gazze’de can kaybı 32 bin 226’ya yükseldi İsrail’in 7 Ekim’den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi’nde hayatını kaybedenlerin sayısı 32 bin 226’ya, yaralananların sayısı ise 74 bin 518’e yükseldi.